Avrupa Boks Şampiyonası'nda çifte çeyrek final!

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent Sofya'daki organizasyonda bugün 3 milli boksör ringe çıktı.
Kadınlar 60 kiloda mücadele eden Gizem Özer, Polonyalı rakibi Aneta Elzbieta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
Milli sporcu Esra Yıldız Kahraman ise 57 kiloda İngiliz Elise Glynn'i 5-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ise Rus Vsevolod Shumkov'a kaybederek turnuvaya veda etti.
Kadınlar 60 kiloda mücadele eden Gizem Özer, Polonyalı rakibi Aneta Elzbieta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
Milli sporcu Esra Yıldız Kahraman ise 57 kiloda İngiliz Elise Glynn'i 5-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ise Rus Vsevolod Shumkov'a kaybederek turnuvaya veda etti.