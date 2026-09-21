Arsenal'de Gyökeres için ayrılık iddiası! 4 talip birden

Arsenal'de forma şansı azalan Viktor Gyökeres'in geleceği gündeme gelirken, İsveçli forvet için Milan, Juventus, Al Ahli ve Al Ittihad'ın devreye girdiği öne sürüldü.

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calendar 21 Eylül 2026 21:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Arsenal'de Gyökeres için ayrılık iddiası! 4 talip birden
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Geçtiğimiz sezon Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolculuğunda önemli rol oynayan Viktor Gyökeres'in takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı.

CaughtOffside'da Mark Brus imzasıyla yayımlanan habere göre İsveçli futbolcu, bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından mevcut durumundan memnun değil. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GYOKERES'İN FORMA ŞANSI AZALDI

28 yaşındaki forvet, bu sezon beş karşılaşmada gol atamazken yalnızca iki maçta ilk 11'de görev yaptı.

Haberde, teknik direktör Mikel Arteta'nın Kai Havertz'i santrfor bölgesinde ilk tercih olarak değerlendirdiği ve Gyökeres'in takım içindeki konumunun gerilediği aktarıldı.

4 KULÜP DEVREDE

Gyökeres'in temsilcilerinin oyuncunun geleceği için seçenekleri değerlendirdiği ve Milan, Juventus, Al Ahli ile Al Ittihad ile ön görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

İsveçli golcünün daha fazla forma şansı bulabileceği bir takım arayışında olduğu öne sürüldü.

ARSENAL'İN KARARI YENİ FORVETE BAĞLI

Arsenal'in şu aşamada Gyökeres'i satmak için aktif bir çalışma yürütmediği ifade edildi.

Ancak Londra ekibinin ocak ayında önemli bir forvet transferi gerçekleştirmesi halinde, Gyökeres'in ayrılığına daha sıcak bakabileceği kaydedildi.

GEÇEN SEZON 21 GOL ATTI

Gyökeres, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 21 gol atarak takımının Premier Lig şampiyonluğu yaşamasına ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına katkı sağladı.

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