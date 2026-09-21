Beşiktaş'ın efsanesi Necip Uysal'dan yeni kariyer hamlesi!

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük yolunda ilk adımını attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aktif futbol yaşantısını sonlandıran 35 yaşındaki eski kaptanın antrenörlük kursuna başladığı öğrenildi.
Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Kulüp tarihinin en fazla forma giyen futbolcuları arasında yer alan Necip Uysal, aynı zamanda Beşiktaş formasını Avrupa kupalarında en çok terleten ve en uzun süre kaptanlık yapan isimlerden biri oldu.
KUPALARLA DOLU KARİYER
✅Necip Uysal antrenörlük kursuna başladı. https://t.co/CsRqAx0s48 pic.twitter.com/a1HfPRKrTr
— Sporx (@sporx) September 21, 2026
Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Kulüp tarihinin en fazla forma giyen futbolcuları arasında yer alan Necip Uysal, aynı zamanda Beşiktaş formasını Avrupa kupalarında en çok terleten ve en uzun süre kaptanlık yapan isimlerden biri oldu.