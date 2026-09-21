Beşiktaş'ın efsanesi Necip Uysal'dan yeni kariyer hamlesi!

Beşiktaş formasıyla Türk futbolunda iz bırakan ve aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Necip Uysal, antrenörlük kursuna başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Eylül 2026 14:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın efsanesi Necip Uysal'dan yeni kariyer hamlesi!
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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük yolunda ilk adımını attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aktif futbol yaşantısını sonlandıran 35 yaşındaki eski kaptanın antrenörlük kursuna başladığı öğrenildi.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.



Kulüp tarihinin en fazla forma giyen futbolcuları arasında yer alan Necip Uysal, aynı zamanda Beşiktaş formasını Avrupa kupalarında en çok terleten ve en uzun süre kaptanlık yapan isimlerden biri oldu.



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