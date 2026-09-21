Makelele'den Real Madrid'e sert eleştiri: "Sorun hakem değil"

Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu Claude Makelele, eflatun-beyazlıların Atletico Madrid karşısında aldığı yenilginin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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calendar 21 Eylül 2026 15:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Makelele'den Real Madrid'e sert eleştiri: 'Sorun hakem değil'
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İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan karşılaşmada Real Madrid, Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin ardından Real Madrid'in kulüp medyası, karşılaşmanın hakemi Miguel Angel Ortiz Arias'ın yönetimini sert bir şekilde eleştirdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ise basın toplantısına, Cristian Romero'nun Jude Bellingham'ın ayağına bastığı ve Lee Kang-in'in Federico Valverde'nin ayak bileğine müdahalede bulunduğu pozisyonların çıktılarıyla geldi.

ESPN'e konuşan Makelele, mağlubiyetin sorumluluğunun hakeme yüklenmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hakemleri günah keçisi ilan etmeye gerek yok. Oyuncular arasında da takım ile teknik direktör arasında da bir uyum bulunmuyor. Mourinho'nun onlarla konuşması gerekiyor.

Takım zayıf görünüyor. Bir oyun planları yok, kesinlikle hiçbir şey yok. Onlardan daha fazlasını talep etmeliyiz. Sorun hakem değil. Takımda açıkça bir şeyler eksik. Sahada net fikirler ya da belirli bir plan göremiyoruz."

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