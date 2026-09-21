Nübel, Beşiktaş'ta geçen sezonu şimdiden geçti

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Nübel 6 maçta ceza sahası dışından 4 gol yedi. Tecrübeli file bekçisi geçen sezonun tamamında ise uzaktan kalesinde sadece 2 gol gördü.

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calendar 21 Eylül 2026 12:26
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Nübel, Beşiktaş'ta geçen sezonu şimdiden geçti
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Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Alman file bekçisi Alexander Nübel, Amed karşısında kalesinde 3 gol görerek bu sezon en çok gol yediği maçı yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı eldiven ayrıca 6 maç sonunda ceza sahası dışından toplam 4 gol yedi.

26 yaşındaki eldiven, Çorum FK ile oynanan maçta uzaktan 1 gol yerken dün de Amed ile oynanan karşılaşmada 3 golü de uzaktan yedi.

Böylece Alman file bekçisi 6 maç sonunda 4 gol yerken geçen sezonun gerisinde kaldı.

Nübel, Bundesliga'da sezonun tamamında uzaktan kalesinde sadece 2 gol görürken başarılı bir sezonu geride bırakmıştı.

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