Galatasaray'da savunma alarmı

Galatasaray'ın hücum hattı ne kadar iyiyse savunmada da o kadar sorun yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer tercihlerinin büyük kısmını ileri için kullanan sarı-kırmızılılar, savunmada tel tel dökülüyor. Bu sezon 7 resmi karşılaşmaya çıkan G.Saray, 5 maçta kalesinde 2 veya daha fazla gol gördü. Sezon başında ismi İtalyan ekibi Como ile anılan Davinson Sanchez bu sezondaki hatalarına yenilerini eklerken, kaptan Abdülkerim Bardakcı da hala hazır olmadığını gösterdi.
Kanattan bek olarak devşirilen Macar yıldız Roland Sallai de savunma anlamında yeterli katkıyı veremedi.
5 İSİM DE DÖKÜLÜYOR
Savunma son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Süper Lig'in ilk 6 haftası itibarıyla son 60 yılın en kötü savunma başlangıcı yapıldı. Bu süreçte kalesinde 10 gol gören Cimbom, 1966-67 sezonundan sonraki en kötü defansif dönemi yaşıyor. Süper Lig tarihinde en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yiyen sarı-kırmızılılar, böylece 60 yılın ardından ligdeki en kötü savunma başlangıcını yaptı. Savunmadaki 4 oyuncu da en formsuz dönemini yaşarken, kaleci Uğurcan Çakır da geçen sezonu mumla aratıyor.
19 İSABETLİ ŞUT GELDİ!
Sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de kalesinde 19 isabetli şut gördü. Sezon başından bu yana ligde sırasıyla Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kocaelispor ve Trabzonspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekibin kalesine bu maçlarda toplam 19 şut isabet etti. G.Saray, böylece 6 maçta kalesinde maç başına ortalama 3.2 isabetli şut gördü. Bunların 10'u gol oldu.
UĞURCAN DA FORMSUZ
Galatasaray'ın 1 numarası Uğurcan Çakır da savunmadaki arkadaşları gibi formsuz bir dönemden geçiyor. Sezon başından itibaren 5 karşılaşmada forma giyen Uğurcan, kalesinde 8 gol gördü. Böylece milli oyuncunun maç başına gol yeme ortalaması 1.6 oldu. Göztepe maçında ise kalede Jankat Yılmaz forma giymiş ve 2 gol yemişti. Uğurcan, Trabzonspor maçını da hiç kurtarış yapmadan tamamladı.
Kanattan bek olarak devşirilen Macar yıldız Roland Sallai de savunma anlamında yeterli katkıyı veremedi.
5 İSİM DE DÖKÜLÜYOR
Savunma son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Süper Lig'in ilk 6 haftası itibarıyla son 60 yılın en kötü savunma başlangıcı yapıldı. Bu süreçte kalesinde 10 gol gören Cimbom, 1966-67 sezonundan sonraki en kötü defansif dönemi yaşıyor. Süper Lig tarihinde en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yiyen sarı-kırmızılılar, böylece 60 yılın ardından ligdeki en kötü savunma başlangıcını yaptı. Savunmadaki 4 oyuncu da en formsuz dönemini yaşarken, kaleci Uğurcan Çakır da geçen sezonu mumla aratıyor.
19 İSABETLİ ŞUT GELDİ!
Sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de kalesinde 19 isabetli şut gördü. Sezon başından bu yana ligde sırasıyla Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kocaelispor ve Trabzonspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekibin kalesine bu maçlarda toplam 19 şut isabet etti. G.Saray, böylece 6 maçta kalesinde maç başına ortalama 3.2 isabetli şut gördü. Bunların 10'u gol oldu.
UĞURCAN DA FORMSUZ
Galatasaray'ın 1 numarası Uğurcan Çakır da savunmadaki arkadaşları gibi formsuz bir dönemden geçiyor. Sezon başından itibaren 5 karşılaşmada forma giyen Uğurcan, kalesinde 8 gol gördü. Böylece milli oyuncunun maç başına gol yeme ortalaması 1.6 oldu. Göztepe maçında ise kalede Jankat Yılmaz forma giymiş ve 2 gol yemişti. Uğurcan, Trabzonspor maçını da hiç kurtarış yapmadan tamamladı.