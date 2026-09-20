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Mason Greenwood: "Daha fazlası olabilirdi"

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 19:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mason Greenwood: 'Daha fazlası olabilirdi'
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mason Greenwood, sarı-lacivertli takımın performansından memnun olduğunu söyledi.

"DAHA FAZLASI OLABİLİRDİ"

İngiliz futbolcu, "Tabii ki iyi bir maç çıkardık. Takım disiplinli oynadı. 8 gol atmayı başardık, bu harika ama daha fazla da olabilirdi. Genel olarak performansımızdan mutluyum" ifadelerini kullandı.

"ŞANS BUGÜN TAMAMEN YANIMIZDAYDI"

Greenwood, daha önce iyi oynadıkları maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Açıkçası çok iyi oynadığımız pek çok maç oldu. Deplasmanda şans yanımızda değildi. Şans bugün tamamen yanımızdaydı. Bu yüzden 8 gol attık. Bu milli arada gelişmemiz gereken şeylere odaklanacağız."

MİLLİ ARA MESAJI

Devre arasında daha fazla gol atmaları gerektiğini konuştuklarını belirten Greenwood, "Daha fazla gol atmamız gerektiğini söyledik devre arasında, her zaman gol atmalıyız. Ne kadar çok pratiğe dökersek daha doğal hale geliyor. Çok fazla maç var ve çok fazla maç kazanmalıyız. Milli arada toparlanacağız" dedi.

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