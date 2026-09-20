Bugün
BİTTİ
Fenerbahçe
8
Eyüpspor
0
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Samsunspor
0
CANLI
3'
Amed Sportif
0
Beşiktaş
0
CANLI
2'
Göztepe
1
Rizespor
0
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
1
Bodrum FK
1
Bugün
BİTTİ
Manisa FK
0
İstanbulspor
1
Bugün
20:00
Antalyaspor
Vanspor FK
CANLI
3'
Mardin 1969 Spor
0
Kayserispor
0
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
RB Leipzig
0
CANLI
75'
Schalke 04
0
Elversberg
0
Bugün
20:30
Paderborn
Hoffenheim
Bugün
BİTTİ
Bournemouth
0
Liverpool
1
Bugün
BİTTİ
Leeds United
0
C.Palace
0
Bugün
BİTTİ
M.City
5
Sunderland
3
CANLI
79'
Fulham
1
M. United
0
Bugün
BİTTİ
Getafe
1
Malaga
0
Bugün
BİTTİ
Atletico Madrid
2
Real Madrid
1
CANLI
32'
Deportivo
0
Real Betis
0
CANLI
33'
Villarreal
0
Levante
0
Bugün
22:00
Valencia
Real Sociedad

Eyüpspor'da 8-0 sonrası istifa: Özhan Pulat

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından soyunma odasında istifa etti; yönetimin nihai kararı bekleniyor

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 19:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'da 8-0 sonrası istifa: Özhan Pulat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 8-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Eyüpspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Özhan Pulat, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından istifa kararı aldı.

SOYUNMA ODASINDA İSTİFA ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Özhan Pulat, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından soyunma odasında istifasını sundu. Pulat ile Eyüpspor yönetiminin bir araya gelmesi beklenirken, son kararı yönetim kurulu verecek.

Eyüpspor, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 5 mağlubiyet alırken, son olarak Fenerbahçe'ye 8-0 yenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.