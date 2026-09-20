Eyüpspor'da 8-0 sonrası istifa: Özhan Pulat

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 8-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Eyüpspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Özhan Pulat, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından istifa kararı aldı.





SOYUNMA ODASINDA İSTİFA ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Özhan Pulat, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından soyunma odasında istifasını sundu. Pulat ile Eyüpspor yönetiminin bir araya gelmesi beklenirken, son kararı yönetim kurulu verecek.



Eyüpspor, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 5 mağlubiyet alırken, son olarak Fenerbahçe'ye 8-0 yenildi.



