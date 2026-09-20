Fenerbahçe tarihine geçen galibiyet!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı.
Sarı-lacivertliler, bu skorla lig tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu geliştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REKOR 8-0'LA GELDİ
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyet öncesinde ligde en farklı galibiyetlerini 7 farkla elde etmişti. Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler almıştı.
Eyüpspor karşısında rakip filelere 8 gol gönderen Fenerbahçe, böylece daha önceki en farklı galibiyetlerini geride bırakarak kulüp tarihine geçti.
32 YIL SONRA 8 GOLLÜ GALİBİYET
Sarı-lacivertliler, ligde son olarak 1994 yılında Samsunspor ve Kayserispor karşısında 8-1'lik galibiyetler elde etmişti. Eyüpspor karşısında gelen 8-0'lık sonuç, Fenerbahçe'nin ligde uzun bir aranın ardından 8 gol attığı ilk karşılaşma oldu.
Sarı-lacivertliler, bu skorla lig tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu geliştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REKOR 8-0'LA GELDİ
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyet öncesinde ligde en farklı galibiyetlerini 7 farkla elde etmişti. Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler almıştı.
Eyüpspor karşısında rakip filelere 8 gol gönderen Fenerbahçe, böylece daha önceki en farklı galibiyetlerini geride bırakarak kulüp tarihine geçti.
32 YIL SONRA 8 GOLLÜ GALİBİYET
Sarı-lacivertliler, ligde son olarak 1994 yılında Samsunspor ve Kayserispor karşısında 8-1'lik galibiyetler elde etmişti. Eyüpspor karşısında gelen 8-0'lık sonuç, Fenerbahçe'nin ligde uzun bir aranın ardından 8 gol attığı ilk karşılaşma oldu.