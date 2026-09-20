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Fenerbahçe tarihine geçen galibiyet!

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin ligdeki en farklı galibiyetine imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 20:44 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 21:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe tarihine geçen galibiyet!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı.

Sarı-lacivertliler, bu skorla lig tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu geliştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REKOR 8-0'LA GELDİ

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyet öncesinde ligde en farklı galibiyetlerini 7 farkla elde etmişti. Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler almıştı.

Eyüpspor karşısında rakip filelere 8 gol gönderen Fenerbahçe, böylece daha önceki en farklı galibiyetlerini geride bırakarak kulüp tarihine geçti.

32 YIL SONRA 8 GOLLÜ GALİBİYET

Sarı-lacivertliler, ligde son olarak 1994 yılında Samsunspor ve Kayserispor karşısında 8-1'lik galibiyetler elde etmişti. Eyüpspor karşısında gelen 8-0'lık sonuç, Fenerbahçe'nin ligde uzun bir aranın ardından 8 gol attığı ilk karşılaşma oldu. 

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