Lazio'da beklenmeyen etki: Gennaro Gattuso!

Lazio'da Gennaro Gattuso ile birlikte dikkat çeken bir performans ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lazio, sezon başında takımda maaş bütçesinde küçülmeye gitti. Kulübe tepkili olan taraftarlar da yalnızca 4 bin kombine aldı.
İtalyan ekibi, bu gelişmelerle birlikte teknik direktörlük koltuğunu da Gennaro Gattuso'ya emanet etti. İtalya Milli Takım macerası da kötü sonuçlanan Gattuso'nun bu şartlar altında Lazio macerasının iyi geçmesi beklenmiyordu ancak 48 yaşındaki teknik adam, şu ana kadar performansıyla fark yarattı.
Gattuso yönetimindeki Lazio, ligde oynadığı ilk 5 haftada 13 puan topladı.
Ligde şu ana kadar sadece Milan ile 2-2 berabere kalan ve diğer 4 maçını kazanan Lazio, milli aradan sonra ise sahasında Monza'yı ağırlayacak.
İtalyan ekibi, bu gelişmelerle birlikte teknik direktörlük koltuğunu da Gennaro Gattuso'ya emanet etti. İtalya Milli Takım macerası da kötü sonuçlanan Gattuso'nun bu şartlar altında Lazio macerasının iyi geçmesi beklenmiyordu ancak 48 yaşındaki teknik adam, şu ana kadar performansıyla fark yarattı.
Gattuso yönetimindeki Lazio, ligde oynadığı ilk 5 haftada 13 puan topladı.
Ligde şu ana kadar sadece Milan ile 2-2 berabere kalan ve diğer 4 maçını kazanan Lazio, milli aradan sonra ise sahasında Monza'yı ağırlayacak.