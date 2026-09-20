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Lazio'da beklenmeyen etki: Gennaro Gattuso!

Lazio, teknik direktör Gennaro Gattuso ile sergilediği performansla dikkat çekiyor. Başkent temsilcisi, Serie A'da ilk 5 haftayı 13 puanla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 13:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lazio'da beklenmeyen etki: Gennaro Gattuso!
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Lazio'da Gennaro Gattuso ile birlikte dikkat çeken bir performans ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lazio, sezon başında takımda maaş bütçesinde küçülmeye gitti. Kulübe tepkili olan taraftarlar da yalnızca 4 bin kombine aldı.

İtalyan ekibi, bu gelişmelerle birlikte teknik direktörlük koltuğunu da Gennaro Gattuso'ya emanet etti. İtalya Milli Takım macerası da kötü sonuçlanan Gattuso'nun bu şartlar altında Lazio macerasının iyi geçmesi beklenmiyordu ancak 48 yaşındaki teknik adam, şu ana kadar performansıyla fark yarattı.

Gattuso yönetimindeki Lazio, ligde oynadığı ilk 5 haftada 13 puan topladı.

Ligde şu ana kadar sadece Milan ile 2-2 berabere kalan ve diğer 4 maçını kazanan Lazio, milli aradan sonra ise sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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