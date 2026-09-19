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Orhan Ak: "Atamayana atarlar"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Kocaelispor karşısında iyi oynadıkları bölümde fırsatları değerlendiremediklerini ve yedikleri goller sonrası kırıldıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 23:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Orhan Ak: 'Atamayana atarlar'
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, iyi oynadıkları bölümde yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ak, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Maçın ilk 45, hatta 60 dakikalık bölümünde iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Ak, "Atamadığımız goller maalesef futbolun bir gerçeği oldu. Bugün 'Atamayana atarlar' hikayesi yaşandı . Çok üzgünüz. Bundan çıkaracağımız çok ders var." dedi.

Ak, yedikleri ilk golün ardından takımda kırılma yaşandığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Futbol böyle bir oyun. Her anını çok umutlu bir şekilde yaşamanız lazım. Yediğimiz kötü bir gol, arkasından yediğimiz bir geçiş golüyle beraber... Özellikle ilk golden sonra çok kırıldık. O süreç bize hiç yakışmadı. Şimdi bir milli takım arası var. Çok çalışıp eksiklerimizi tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz."

Mağlup duruma düştükten sonra daha ofansif oyuncuları sahaya sürerek risk aldıklarını anlatan Ak, Kocaelispor'un geçiş oyunuyla pozisyon bulabileceğini öngördüklerini ancak skoru değiştirmek için bu riskleri almak zorunda olduklarını kaydetti.

İkinci golü "ekstra bir vuruş" olarak nitelendiren Ak, "1-0'dan sonra reaksiyon vermek zorundayız. İçeride çok kırılmalar oldu, onları görüyorum ama bu şekilde olmaması lazım. Daha yolun başındayız, çok çalışmamız lazım. Önümüzde uzun bir maraton var. Bundan sonra yoğun bir şekilde çalışıp özellikle bunları bir daha yaşamamak için konuşup çözüm bulacağız." diye konuştu.

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