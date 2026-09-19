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Rafael Leao ilk derbisinde kayboldu!

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Trabzonspor deplasmanında beklentilerin oldukça altında kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rafael Leao ilk derbisinde kayboldu!
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Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olduğu karşılaşmada gözler Rafael Leao'nun üzerindeydi. Sarı-kırmızılı takımın hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Portekizli yıldız, rakip kalede beklenen etkiyi yaratamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 4 ŞUTTA İSABET YOK

Karşılaşma boyunca 65 kez topla buluşan Rafael Leao, Trabzonspor kalesine 4 şut gönderdi ancak bu denemelerin hiçbirinde isabet sağlayamadı.

Leao, pas oyununda da istediği seviyeye çıkamadı. Yıldız futbolcu, yaptığı 38 pasın 27'sinde takım arkadaşlarını bulurken, 5 uzun pas denemesinin yalnızca 1'inde başarılı oldu.

DRİPLİNGLERDE ETKİLİ, TOP KAYBINDA YÜKSEK RAKAM

Bire birlerde rakip savunmayı zorlamaya çalışan Leao, yaptığı 9 driplingin 5'ini başarıyla tamamladı. Portekizli oyuncu, girdiği 11 ikili mücadelenin 6'sını da kazanmayı başardı.

Ancak Leao'nun performansındaki en dikkat çekici olumsuz istatistik top kayıpları oldu. Galatasaray'ın hücumda üretmekte zorlandığı karşılaşmada yıldız futbolcu 21 kez top kaybetti.

Rafael Leao, bireysel olarak zaman zaman rakiplerini geçmeyi başarsa da şutlarda isabet sağlayamaması ve yüksek top kaybı sayısıyla Trabzonspor karşısında Galatasaray'ın hücumdaki etkisiz görüntüsünü değiştiremedi.

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