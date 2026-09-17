Haber Tarihi: 17 Eylül 2026 11:10 - Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 11:10

TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM takvimine göre TUS 2. Dönem sonuçları bugün açıklanıyor. Sınava giren adayları büyük bir heyecan kaplamış durumda... Sabahtan bu yana yoğun şekilde "TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.

TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı
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23 Ağustos'ta gerçekleşen TUS 2. Dönem sınavının bugün sonuçları ilan edilecek. ÖSYM tarih verdi ama saate ilişkin bir açıklama yapmadı. Bu sebeple "TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu her geçen dakika artıyor.
TUS sonuçları açıklandı mı?
Hayır, 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları şu dakika itibarıyla erişime açılmış değil.

Geçen yıl yapılan 2025 TUS 2. Dönem sınav sonuçları saat 15.00'tee duyurulmuştu. Bu yıl da gözler saat 15.00'e çevrilmiş durumda...

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM TUS 2. Dönem tercih tarihini de henüz belirtmiş değil.

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