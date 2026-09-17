TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

23 Ağustos'ta gerçekleşen TUS 2. Dönem sınavının bugün sonuçları ilan edilecek. ÖSYM tarih verdi ama saate ilişkin bir açıklama yapmadı. Bu sebeple "TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu her geçen dakika artıyor.

TUS sonuçları açıklandı mı?

Hayır, 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları şu dakika itibarıyla erişime açılmış değil.

Geçen yıl yapılan 2025 TUS 2. Dönem sınav sonuçları saat 15.00'tee duyurulmuştu. Bu yıl da gözler saat 15.00'e çevrilmiş durumda...

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM TUS 2. Dönem tercih tarihini de henüz belirtmiş değil.