Mauro Icardi'ye Premier Lig'den sürpriz talip

Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'daki dört yıllık macerasının sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumunda bulunan 1993 doğumlu Arjantinli golcü, kariyerindeki yeni adresini arıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce Inter ve Paris Saint-Germain formaları da giyen Icardi'nin, kariyerinin son bölümünde bir kez daha üst düzey bir takımda forma giymek istediği belirtiliyor.
Son haftalarda Serie A'ya geri dönebileceği konuşulan tecrübeli golcü için bu kez Premier League'den sürpriz bir seçenek ortaya çıktı.
TOTTENHAM, ICARDI'Yİ GÜNDEMİNE ALDI
Calcio Mercato'nun haberine göre Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmayı düşünüyor.
Londra ekibi, bonservisi elinde bulunan Arjantinli yıldızı herhangi bir transfer bedeli ödemeden kadrosuna katabilir.
Son haftalarda Serie A'ya geri dönebileceği konuşulan tecrübeli golcü için bu kez Premier League'den sürpriz bir seçenek ortaya çıktı.
TOTTENHAM, ICARDI'Yİ GÜNDEMİNE ALDI
Calcio Mercato'nun haberine göre Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmayı düşünüyor.
Londra ekibi, bonservisi elinde bulunan Arjantinli yıldızı herhangi bir transfer bedeli ödemeden kadrosuna katabilir.