15 Eylül
Rayo Vallecano-Espanyol
2-1
15 Eylül
Alaves-Valencia
0-1
15 Eylül
Elche-Real Madrid
2-3
15 Eylül
West Ham United-Fulham
2-3
15 Eylül
Ipswich Town-Arsenal
2-4
15 Eylül
Liverpool-Tottenham
3-1
15 Eylül
Ajax-Willem
5-1

Arsenal, Ipswich deplasmanında 4 golle turladı

Arsenal, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Ipswich Town'ı 4-2 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 00:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Ipswich deplasmanında 4 golle turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Arsenal, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Ipswich Town ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portman Road'da oynanan mücadeleyi Arsenal 4-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Mücadelenin 7. dakikasında Topçular, Max Robert Dowman ile 1-0 öne geçti.

16. dakikada Noni Madueke durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

47. dakikada Max Robert Dowman bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı.

58. dakikada Mikel Merino farkı 4'e çıkarttı.

Ipswich Town, 62. dakikada Anis Mehmeti ile skoru 4-1'e getirdi.

Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Chuba Akpom, Ipswich Town'ın 2. golünü atarak maçı skorunu belirledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal, Ipswich Town'ı 4-2 mağlup ederek tur atladı.

Kupada diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool - Tottenham: 3-1

Peterborough - Barnsley: 3-3 (Peterborough penaltılarla 7-6 kazandı)

West Ham United - Fulham: 2-3

Reading - Brentford: 1-2

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.