Mauro Icardi, Lazio'ya gitmiyor!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geleceği netleşmeyen Mauro Icardi için İtalya'dan yeni bir haber gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arjantinli futbolcu için yaz transfer döneminde Lazio iddiaları gündeme gelmiş ve son günlerde bu iddialar yeniden güçlenmişti.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin Lazio'ya transferi spekülasyondan ibaret kalacak ve 33 yaşındaki futbolcu, Lazio'ya imza atmayacak.
GATTUSO'NUN TEREDDÜTLERİ
Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun, Mauro Icardi'nin imzası konusunda tereddütleri olduğu ve Arjantinli golcüye sıcak bakmadğı belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin Lazio'ya transferi spekülasyondan ibaret kalacak ve 33 yaşındaki futbolcu, Lazio'ya imza atmayacak.
GATTUSO'NUN TEREDDÜTLERİ
Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun, Mauro Icardi'nin imzası konusunda tereddütleri olduğu ve Arjantinli golcüye sıcak bakmadğı belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.