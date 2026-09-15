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Antalyaspor, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, teknik direktör Osman Özköylü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 16:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Osman Özköylü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Özköylü için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan kulüp başkanı Mustafa Ergün, lige talihsiz puan kayıplarıyla başladıklarını söyledi.

Özköylü'nün ligi bilen tecrübeli bir teknik adam olduğunu belirten Ergün, "Sezon sonuna kadar anlaşma imzaladık ama kendisine sözüm var. Süper Lig'e çıkarsak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Osman Özköylü ise Antalyaspor gibi büyük bir camiaya hizmet edeceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Antalyaspor'un Türk futbolunda önemli bir yerinin olduğunu dile getiren Özköylü, "Antalyaspor'un bu noktada olması bir talihsizlik. Bir an önce bu kulübün olması gereken Süper Lig'e çıkması için elimizden geleni yapacağız. Bunu şehirle, camiayla, taraftarla birlikte hareket ederek yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Özköylü, Antalyaspor'da birtakım sıkıntılar olduğunu ve bunu bilerek göreve başladığını belirterek, "Belli mevkilerde sıkıntılarımız var. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Maçları izledim. Yabancı oyuncuları da izledim. Hepsi hakkında bilgi sahibiyim. Potansiyelli, iyi bir oyuncu grubu var. Buraya inanarak, başarılı olacağımıza güvenerek geldim. Oyun anlamında bazı değişiklikler yapmamız lazım. Tecrübemizi, bilgi birikimimizi Antalyaspor için harcayacağız. Hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- 5 futbolcu için imza töreni düzenlendi

Antalyaspor'da daha önce sözleşme imzalanan futbolcular Fotis Pseftis, Ömer Faruk Beyaz, Arif Kocaman, Nuno Da Costa ve Samet Yalçın için de imza töreni düzenlendi.

Törende ayrıca altyapıdan yetişerek profesyonel sözleşme imzalanan Mevlüt Şimşek, Arda Altun, Hasan Ürkmez, Ensar Buğra Tivsiz ve Batuhan Eroğlu da basına tanıtıldı.

Başkan Ergün, yeni transferlerin takıma önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

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