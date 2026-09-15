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Ruben Amorim: "Milan'a hayır diyemezdim"

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

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calendar 15 Eylül 2026 15:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ruben Amorim: 'Milan'a hayır diyemezdim'
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Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli teknik adam, "Bir turnuvadan bahsediyoruz ve hedefimiz kazanmak. Çok sayıda güçlü takım olduğunu bilmemize rağmen finale ulaşmak istiyoruz. Bir takım çalışması olacak ve her oyuncunun hazır olması gerekiyor." dedi.

Ruben Amorim, basın toplantısında geride bıraktığımız yaz döneminde hakkında çıkan Benfica iddialarına da cevap verdi.

Amorim, "Geride bıraktığımız yaz Benfica'ya gitme ihtimaliniz var mıydı?" sorusunun ardından, "Portekiz'e geri dönme ihtimalim vardı ama bir süre ara vermem gerekiyordu. Benfica ya da Portekiz'den başka bir takım arasa kabul etmezdim ancak Milan'dan teklif geldi ve hayır diyemezdim. Milan'a katılmaya karar verdim ve bu beni çok mutlu eden bir karar oldu." yanıtını verdi.

Milan ve Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü San Siro'da karşı karşıya gelecek.

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