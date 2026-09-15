Jalen Duren ile Detroit Pistons arasındaki sözleşme çıkmazı yeni bir boyut kazandı. Marc Spears, 22 yaşındaki pivotun kendisini kulüp tarafından değersiz hissettiğini aktardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Spears, NBA Today programında yaptığı açıklamada, "Şu anda mesele para değil. Kendisine saygısızlık yapıldığını düşünüyor. Eğitim kampına doğru ilerlerken takımın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu sorunu çözmeye çalışmaları gerekiyor ve bunu zamanında yapıp yapamayacaklarını bilmiyorum" dedi.
Pistons, Duren'ı takımda tutmaya odaklanmayı sürdürürken tarafların hâlâ anlaşmaya varabileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Ancak Detroit'in son teklifinin beş yıl için yaklaşık 190 milyon dolar değerinde olduğu, Duren'ın ise en az 200 milyon dolar istediği bildiriliyor.
Geçen sezon All-NBA Üçüncü Takımı'na seçilen Duren, yaklaşık 287 milyon dolar değerinde beş yıllık bir sözleşme imzalama hakkına sahip.
Bu seçim, genç oyuncuyu Rose Kuralı kapsamında daha yüksek bir maksimum sözleşme için de uygun hale getirdi. Böylece Duren, çaylak kontratını tamamlayan oyunculara uygulanan standart yüzde 25'lik maksimum yerine maaş sınırının yüzde 30'una denk gelen bir başlangıç maaşı alabilir.
Taraflar arasında mali açıdan bir fark bulunmaya devam etse de Spears'ın haberi, ilişkinin kendisinin de anlaşmazlığın önemli bir parçasına dönüştüğünü gösteriyor.
Duren'ın 2026-27 sezonu için 9,6 milyon dolar değerindeki ön eleme teklifini kabul edip etmeyeceğine karar vermek için 1 Ekim'e kadar süresi bulunuyor. Duren bu yolu seçerse gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olacak ve Detroit'in başka takımlardan gelen teklifleri karşılama hakkı ortadan kalkacak.
Ancak bu tercih, Duren açısından büyük bir risk anlamına geliyor. Genç pivot, mevcut maksimum kontrat çerçevesiyle karşılaştırıldığında 180 milyon doları aşkın potansiyel garanti paradan vazgeçmiş olacak.
Buna karşın The Athletic, Duren'ın şimdi Detroit ile maksimum kontrat imzalamasıyla gelecek yaz başka bir takımdan maksimum ücret alması arasındaki mali farkın beş yıl üzerinden yalnızca yaklaşık 6 milyon dolar olabileceğini bildirdi.
Duren'ın sınırsız serbest oyuncu piyasasına çıkması halinde üç takımın ciddi biçimde devreye girmeye hazırlandığı belirtiliyor. Sacramento Kings'in ise basketbol operasyonları başkanı Scott Perry'nin Duren ile uzun yıllara dayanan ilişkisi sayesinde özellikle avantajlı bir konumda olduğu ifade ediliyor.
Spears, bu bağlantıyı şu sözlerle anlattı:
"Scott Perry'nin Jalen Duren ile, Knicks'e onu draft ettirmeye çalıştığı döneme kadar uzanan bir ilişkisi var. Knicks onu draft etmiş ancak daha sonra Pistons'a takas etmişti. Duren, Scott Perry'yi çok seviyor ve Sacramento'ya da oldukça sıcak bakıyor."
Duren, geçen sezon 70 karşılaşmada 19,5 sayı ve 10,5 ribaund ortalamaları yakalayarak pazarlık masasında önemli bir güç kazandı. Yüzde 65 saha içi isabetiyle oynayan ve maç başına 3,8 hücum ribaundu alan genç pivot, Detroit'in 60-22'lik dereceyle Doğu Konferansı'nı lider tamamlamasına yardımcı oldu.
Duren'ın playoff performansı ise normal sezona kıyasla daha verimsizdi. 14 playoff karşılaşmasında yüzde 51,4 saha içi isabetiyle 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamaları yakaladı. Detroit, Doğu Konferansı yarı finallerinde Cleveland'a 4-3 elendi.
Pistons, Duren'ı hâlâ Cade Cunningham ve Ausar Thompson ile birlikte genç çekirdeğinin önemli bir parçası olarak görüyor. Cunningham geçen sezon 23,9 sayı ve 9,9 asist ortalamaları yakalarken MVP oylamasını beşinci sırada tamamladı.
Detroit, Duren'ın imzalayacağı sözleşme hesaba katılmadan önce lüks vergisi sınırının yaklaşık 36,5 milyon dolar altında bulunuyor. Ancak yaklaşan son tarih, organizasyona sorunu çözmek için oldukça sınırlı bir süre bırakıyor.
Şu aşamada temel sorun, 190 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasındaki farktan daha büyük olabilir. Spears'a göre Detroit'in uzun vadeli bir anlaşmaya varabilmesi için öncelikle Duren ile organizasyon arasındaki ilişkiyi onarması gerekiyor.
Pistons, Duren'ı takımda tutmaya odaklanmayı sürdürürken tarafların hâlâ anlaşmaya varabileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Ancak Detroit'in son teklifinin beş yıl için yaklaşık 190 milyon dolar değerinde olduğu, Duren'ın ise en az 200 milyon dolar istediği bildiriliyor.
Geçen sezon All-NBA Üçüncü Takımı'na seçilen Duren, yaklaşık 287 milyon dolar değerinde beş yıllık bir sözleşme imzalama hakkına sahip.
Bu seçim, genç oyuncuyu Rose Kuralı kapsamında daha yüksek bir maksimum sözleşme için de uygun hale getirdi. Böylece Duren, çaylak kontratını tamamlayan oyunculara uygulanan standart yüzde 25'lik maksimum yerine maaş sınırının yüzde 30'una denk gelen bir başlangıç maaşı alabilir.
Taraflar arasında mali açıdan bir fark bulunmaya devam etse de Spears'ın haberi, ilişkinin kendisinin de anlaşmazlığın önemli bir parçasına dönüştüğünü gösteriyor.
Duren'ın 2026-27 sezonu için 9,6 milyon dolar değerindeki ön eleme teklifini kabul edip etmeyeceğine karar vermek için 1 Ekim'e kadar süresi bulunuyor. Duren bu yolu seçerse gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olacak ve Detroit'in başka takımlardan gelen teklifleri karşılama hakkı ortadan kalkacak.
Ancak bu tercih, Duren açısından büyük bir risk anlamına geliyor. Genç pivot, mevcut maksimum kontrat çerçevesiyle karşılaştırıldığında 180 milyon doları aşkın potansiyel garanti paradan vazgeçmiş olacak.
Buna karşın The Athletic, Duren'ın şimdi Detroit ile maksimum kontrat imzalamasıyla gelecek yaz başka bir takımdan maksimum ücret alması arasındaki mali farkın beş yıl üzerinden yalnızca yaklaşık 6 milyon dolar olabileceğini bildirdi.
Duren'ın sınırsız serbest oyuncu piyasasına çıkması halinde üç takımın ciddi biçimde devreye girmeye hazırlandığı belirtiliyor. Sacramento Kings'in ise basketbol operasyonları başkanı Scott Perry'nin Duren ile uzun yıllara dayanan ilişkisi sayesinde özellikle avantajlı bir konumda olduğu ifade ediliyor.
Spears, bu bağlantıyı şu sözlerle anlattı:
"Scott Perry'nin Jalen Duren ile, Knicks'e onu draft ettirmeye çalıştığı döneme kadar uzanan bir ilişkisi var. Knicks onu draft etmiş ancak daha sonra Pistons'a takas etmişti. Duren, Scott Perry'yi çok seviyor ve Sacramento'ya da oldukça sıcak bakıyor."
Duren, geçen sezon 70 karşılaşmada 19,5 sayı ve 10,5 ribaund ortalamaları yakalayarak pazarlık masasında önemli bir güç kazandı. Yüzde 65 saha içi isabetiyle oynayan ve maç başına 3,8 hücum ribaundu alan genç pivot, Detroit'in 60-22'lik dereceyle Doğu Konferansı'nı lider tamamlamasına yardımcı oldu.
Duren'ın playoff performansı ise normal sezona kıyasla daha verimsizdi. 14 playoff karşılaşmasında yüzde 51,4 saha içi isabetiyle 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamaları yakaladı. Detroit, Doğu Konferansı yarı finallerinde Cleveland'a 4-3 elendi.
Pistons, Duren'ı hâlâ Cade Cunningham ve Ausar Thompson ile birlikte genç çekirdeğinin önemli bir parçası olarak görüyor. Cunningham geçen sezon 23,9 sayı ve 9,9 asist ortalamaları yakalarken MVP oylamasını beşinci sırada tamamladı.
Detroit, Duren'ın imzalayacağı sözleşme hesaba katılmadan önce lüks vergisi sınırının yaklaşık 36,5 milyon dolar altında bulunuyor. Ancak yaklaşan son tarih, organizasyona sorunu çözmek için oldukça sınırlı bir süre bırakıyor.
Şu aşamada temel sorun, 190 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasındaki farktan daha büyük olabilir. Spears'a göre Detroit'in uzun vadeli bir anlaşmaya varabilmesi için öncelikle Duren ile organizasyon arasındaki ilişkiyi onarması gerekiyor.