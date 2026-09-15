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Bruma bedavaya transfer oldu!

Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Bruma, Benfica ile sözleşmesini feshetti ve yeni takımı Aris'e imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 12:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bruma bedavaya transfer oldu!
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Benfica, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Bruma ile yollarını ayırdı. Portekizli futbolcu, Yunanistan ekibi Aris'e bedelsiz olarak transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Benfica, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Bruma'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Portekiz ekibinden ayrılan tecrübeli futbolcunun yeni adresi ise Yunanistan oldu. Aris, Bruma'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

BİR YILLIK İMZA

Bruma, Aris ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Taraflar arasındaki anlaşmada kontratı bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Daha önce Yunanistan'da Olympiakos forması giyen Portekizli oyuncu, böylece kariyerinde ikinci kez bu ülkede mücadele edecek.

BENFICA MACERASI KISA SÜRDÜ

Benfica formasıyla yalnızca 17 resmi karşılaşmada görev yapan Bruma, Portekiz temsilcisinde beklenen sürekliliği yakalayamadı. Benfica yönetimi, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

GALATASARAY'DA PARLADI

Bruma, 2013 yazında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transfer olarak genç yaşta Türkiye macerasına başladı. Hızı, çabukluğu ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çeken Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bütün kulvarlarda 85 karşılaşmaya çıktı; 15 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray döneminde ciddi bir diz sakatlığı yaşayan Bruma, bir sezon Real Sociedad'a kiralandı. İstanbul'a döndükten sonra özellikle 2016-17 sezonundaki performansıyla yeniden çıkış yakalayan kanat oyuncusu, 2017 yazında RB Leipzig'e transfer oldu.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Bruma'nın ikinci Türkiye macerası ise Fenerbahçe'de oldu. Sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcuyu 2022 yazında PSV'den kiraladı. Ancak yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Süper Lig kadrosuna dahil edilmeyen Bruma, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 1 asist üretti.

Devre arasında Braga'ya kiralanan Portekizli oyuncu, daha sonra bonservisiyle bu kulübe transfer olarak Fenerbahçe'den ayrıldı.

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Bruma; Galatasaray, Real Sociedad, RB Leipzig, PSV, Olympiakos, Fenerbahçe, Braga ve Benfica'nın ardından kariyerini Aris'te sürdürecek.

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