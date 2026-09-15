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Galatasaray'da gözler Divan Kurulu'nda

Galatasaray'da Divan Kurulu çarşamba günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 10:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da gözler Divan Kurulu'nda
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Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, çarşamba günü yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Divan kurulundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Kulüp başkanı Dursun Özbek'in gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştireceği toplantıda, kulübün kullanımında olan marka-logo hakkı konusunda bilgilendirmede bulunulacak.

Tüzük gereği bu ay yapılması gereken kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide mali rapor ve denetim kurulu raporu ekim ayında sunulacak.  

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