Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 7, Gaziantep FK 8 puana yükseldi.
FENERBAHÇE'DEN YİNE KAYIP
Süper Lig'de daha önce iki mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Gaziantep FK beraberliği ile birlikte bu sezon ligde 5 maçta 3. kez sahadan puan kaybı ile ayrıldı.
Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, Kocaelispor deplasmanına gidecek.
İLK YARI SESSİZ GEÇTİ
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Gaziantep FK; Maxim, Sorescu ve Kozlowski ile etkili olmak istedi ancak istediği pozisyonları bulamadı.
Fenerbahçe de ilk yarıda Gaziantep FK savunmasını aşmakta zorluk yaşadı. Sarı-lacivertliler, 37. dakikada ise çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Matteo Guendouzi, boş pozisyonda yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.
FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 54. dakikasında bir kez daha gole çok yaklaştı. Matteo Guendouzi kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken savunma son anda araya girdi ve topa dokundu. Bu top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Milli futbolcunun şutu direkten geri döndü.
GREENWOOD DA DİREĞİ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe, karşılaşmanın 88. dakikasında bir kez daha direğe takıldı. Mason Greenwood'un kullandığı serbest vuruş direkten oyun alanına geri döndü.
İKİNCİ YARIDA DA GOL YOK!
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza yayında topla buluşan Sorescu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
17. dakikada Brown'ın sol kanatta korner direği yanından uzun kullandığı taç atışına kale önünde bulunan Ake'nin kafa vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.
23. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun uzun pasında arka direkte topla buluşan Sorescu'nun vuruşu son anda araya giren Brown'dan kornere gitti.
28. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla topu önünde bulan Sorescu'nun ceza yayı gerisinden sert şutu üstten dışarı çıktı.
33. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti.
35. dakikada Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasında sıfıra inen Kerem'in yerden pasına Grenwood'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önünde bulan Kerem'in ara pasında Guendouzi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
40. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Tobiasz'ın uzun vuruşunda savunma arkasında topla buluşup ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çarprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
43. dakikada Maxim'in ceza sahası dışına ortasında topu önünde bulan Kozlowski'nin ara pasında Gidado'nun kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içerisine ara pasında Brown'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
53. dakikada Lukaku'nun ara pasında ceza sahasına sarkan Guendouzi'nin vuruşunu önce savunma uzaklaştırdı, ceza sahası dışına açılan topa Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
56. dakikada Kante'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un rakibini çalımladıktan sonra yerden şutu yandan az farkla dışarı gitti.
67. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Vedat Muric'in penaltı noktasına yerden pasına Brown'ın tek vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.
72. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada Greenwood'un ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü.
Karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu (Dk. 81 Sylla) , Meleke, Gidado, Kozlowski (Dk. 81 Hansen), Sorescu (Dk. 68 Gassama), Maxim (Dk. 60 Camara), Halil Dervişoğlu (Dk. 60 Serdar Dursun)
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Dk. 77 Semedo), Skriniar, Ake, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 86 Bartuğ Elmaz), Guendouzi (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Kante, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Oğuz Aydın), Lukaku (Dk. 63 Vedat Muric)
Sarı kartlar: Dk. 5 Meleke, Dk. 83 Arda Kızıldağ, Dk. 90 Hansen (Gaziantep FK), Dk. 83 İrfan Can Kahveci, Dk. 84 Vedat Muric, Dk. 84 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 7, Gaziantep FK 8 puana yükseldi.
FENERBAHÇE'DEN YİNE KAYIP
Süper Lig'de daha önce iki mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Gaziantep FK beraberliği ile birlikte bu sezon ligde 5 maçta 3. kez sahadan puan kaybı ile ayrıldı.
Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, Kocaelispor deplasmanına gidecek.
İLK YARI SESSİZ GEÇTİ
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Gaziantep FK; Maxim, Sorescu ve Kozlowski ile etkili olmak istedi ancak istediği pozisyonları bulamadı.
Fenerbahçe de ilk yarıda Gaziantep FK savunmasını aşmakta zorluk yaşadı. Sarı-lacivertliler, 37. dakikada ise çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Matteo Guendouzi, boş pozisyonda yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.
FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 54. dakikasında bir kez daha gole çok yaklaştı. Matteo Guendouzi kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken savunma son anda araya girdi ve topa dokundu. Bu top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Milli futbolcunun şutu direkten geri döndü.
GREENWOOD DA DİREĞİ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe, karşılaşmanın 88. dakikasında bir kez daha direğe takıldı. Mason Greenwood'un kullandığı serbest vuruş direkten oyun alanına geri döndü.
İKİNCİ YARIDA DA GOL YOK!
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza yayında topla buluşan Sorescu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
17. dakikada Brown'ın sol kanatta korner direği yanından uzun kullandığı taç atışına kale önünde bulunan Ake'nin kafa vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.
23. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun uzun pasında arka direkte topla buluşan Sorescu'nun vuruşu son anda araya giren Brown'dan kornere gitti.
28. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla topu önünde bulan Sorescu'nun ceza yayı gerisinden sert şutu üstten dışarı çıktı.
33. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti.
35. dakikada Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasında sıfıra inen Kerem'in yerden pasına Grenwood'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önünde bulan Kerem'in ara pasında Guendouzi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
40. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Tobiasz'ın uzun vuruşunda savunma arkasında topla buluşup ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çarprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
43. dakikada Maxim'in ceza sahası dışına ortasında topu önünde bulan Kozlowski'nin ara pasında Gidado'nun kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içerisine ara pasında Brown'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
53. dakikada Lukaku'nun ara pasında ceza sahasına sarkan Guendouzi'nin vuruşunu önce savunma uzaklaştırdı, ceza sahası dışına açılan topa Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
56. dakikada Kante'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un rakibini çalımladıktan sonra yerden şutu yandan az farkla dışarı gitti.
67. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Vedat Muric'in penaltı noktasına yerden pasına Brown'ın tek vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.
72. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada Greenwood'un ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü.
Karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu (Dk. 81 Sylla) , Meleke, Gidado, Kozlowski (Dk. 81 Hansen), Sorescu (Dk. 68 Gassama), Maxim (Dk. 60 Camara), Halil Dervişoğlu (Dk. 60 Serdar Dursun)
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Dk. 77 Semedo), Skriniar, Ake, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 86 Bartuğ Elmaz), Guendouzi (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Kante, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Oğuz Aydın), Lukaku (Dk. 63 Vedat Muric)
Sarı kartlar: Dk. 5 Meleke, Dk. 83 Arda Kızıldağ, Dk. 90 Hansen (Gaziantep FK), Dk. 83 İrfan Can Kahveci, Dk. 84 Vedat Muric, Dk. 84 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)