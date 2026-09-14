Kyrie Irving, Mart 2025'te sol dizinde yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından geçirdiği uzun rehabilitasyon sürecini tamamlayarak 2026-27 sezonunda NBA'e dönmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 34 yaşındaki oyun kurucunun antrenman kampına katılmasına izin verilmesi bekleniyor. Bu gelişme, Irving'in yaklaşık bir yıldır devam eden parkelerden uzak kalma sürecini sona erdirecek.
Irving, sakatlanmadan önce Dallas Mavericks'in hücumdaki en önemli oyuncularından biri olmayı sürdürüyordu.
Dokuz kez All-Star seçilen yıldız, son sezonunda maç başına 24,7 sayı ortalaması yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40,1 isabetle oynamıştı.
Irving'in skor üretme becerisi, top hakimiyeti ve şampiyonluk tecrübesi, yıldız oyuncuyu arka alanını güçlendirmek isteyen takımlar için hâlâ cazip bir seçenek hâline getiriyor.
Bu durum, Irving'in Dallas'taki geleceği hakkında çeşitli iddiaların ortaya çıkmasına da neden oldu.
Mavericks, ilerleyen dönemde başta Cooper Flagg olmak üzere genç oyuncularının etrafında yeni bir yapı kurmaya karar verebilir. Organizasyonun bu yönde ilerlemesi hâlinde Irving'in takasa açık hâle gelmesi ihtimaller arasında gösteriliyor.
Miami Heat ise Irving'in olası adreslerinden biri olarak gündeme geldi.
Irving'in Giannis Antetokounmpo'nun yanına eklenmesi, şampiyonluk şansını güçlendirmeye çalışan Heat'e kendisini kanıtlamış bir skorer ve oyun kurucu daha kazandırabilir.
Buna karşın yakın gelecekte böyle bir takasın tamamlanması kolay görünmüyor.
Yeni sezonda 39,4 milyon dolar kazanacak olan Irving'in yüksek maaşı, takasta ücretlerin eşleştirilmesini önemli ölçüde zorlaştırıyor. Miami'nin olası bir takas paketine dahil edebileceği draft sermayesinin sınırlı olması da anlaşmanın önündeki bir diğer engel olarak öne çıkıyor.
Irving, sakatlanmadan önce Dallas Mavericks'in hücumdaki en önemli oyuncularından biri olmayı sürdürüyordu.
Dokuz kez All-Star seçilen yıldız, son sezonunda maç başına 24,7 sayı ortalaması yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40,1 isabetle oynamıştı.
Irving'in skor üretme becerisi, top hakimiyeti ve şampiyonluk tecrübesi, yıldız oyuncuyu arka alanını güçlendirmek isteyen takımlar için hâlâ cazip bir seçenek hâline getiriyor.
Bu durum, Irving'in Dallas'taki geleceği hakkında çeşitli iddiaların ortaya çıkmasına da neden oldu.
Mavericks, ilerleyen dönemde başta Cooper Flagg olmak üzere genç oyuncularının etrafında yeni bir yapı kurmaya karar verebilir. Organizasyonun bu yönde ilerlemesi hâlinde Irving'in takasa açık hâle gelmesi ihtimaller arasında gösteriliyor.
Miami Heat ise Irving'in olası adreslerinden biri olarak gündeme geldi.
Irving'in Giannis Antetokounmpo'nun yanına eklenmesi, şampiyonluk şansını güçlendirmeye çalışan Heat'e kendisini kanıtlamış bir skorer ve oyun kurucu daha kazandırabilir.
Buna karşın yakın gelecekte böyle bir takasın tamamlanması kolay görünmüyor.
Yeni sezonda 39,4 milyon dolar kazanacak olan Irving'in yüksek maaşı, takasta ücretlerin eşleştirilmesini önemli ölçüde zorlaştırıyor. Miami'nin olası bir takas paketine dahil edebileceği draft sermayesinin sınırlı olması da anlaşmanın önündeki bir diğer engel olarak öne çıkıyor.