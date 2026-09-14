Ekvador Milli Takımı'nda yeni dönem: Gallardo

Ekvador Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğunda değişiklik yaşandı. 50 yaşındaki Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo, takımın yeni teknik direktörü oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gallardo, görevinden ayrılan vatandaşı Sebastian Beccacece'nin yerine getirildi. Beccacece ile Ekvador Federasyonu arasındaki sözleşme, takımın Dünya Kupası'nda son 32 turunda Meksika'ya elenmesinin ardından yenilenmemişti.
FEDERASYONDAN GALLARDO MESAJI
Ekvador Futbol Federasyonu, Gallardo'nun göreve gelişini sosyal medya hesabından duyurdu.
Federasyonun paylaşımında, "Yeteneğimiz, yapımız ve hırsımız var. Hazırız. İnsanlar inansın çünkü bunun için her sebepleri var. Hoş geldin Marcelo." ifadelerine yer verildi.
ŞUBAT AYINDAN BERİ TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU
Marcelo Gallardo, River Plate'teki ikinci döneminin şubat ayında sona ermesinin ardından herhangi bir takımın başında yer almıyordu.
Arjantinli teknik adam, River Plate'teki ilk döneminde 2 kez Libertadores Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Gallardo ayrıca Uruguay temsilcisi Nacional ve Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da da görev yaptı.
FEDERASYONDAN GALLARDO MESAJI
Ekvador Futbol Federasyonu, Gallardo'nun göreve gelişini sosyal medya hesabından duyurdu.
Federasyonun paylaşımında, "Yeteneğimiz, yapımız ve hırsımız var. Hazırız. İnsanlar inansın çünkü bunun için her sebepleri var. Hoş geldin Marcelo." ifadelerine yer verildi.
ŞUBAT AYINDAN BERİ TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU
Marcelo Gallardo, River Plate'teki ikinci döneminin şubat ayında sona ermesinin ardından herhangi bir takımın başında yer almıyordu.
Arjantinli teknik adam, River Plate'teki ilk döneminde 2 kez Libertadores Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Gallardo ayrıca Uruguay temsilcisi Nacional ve Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da da görev yaptı.