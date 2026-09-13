Sassuolo'da Kieran Bowie, 89. dakikada takımını 2-1 öne taşıdı. Juventus'ta Zhegrova, 90+1. dakikada attığı golle durumu 2-2'ye taşıdı.
Ev sahibi Sassuolo, Vasilije Adzic'in 90+5'teki golüyle Juventus'u 3-2 yendi.
Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Juventus, ligde 7 puanda kaldı. Sassuolo da puanını 7 yaptı.
Juventus, ligde gelecek hafta sahasında Atalanta'yı ağırlayacak. Sassuolo, Monza deplasmanına gidecek.
Sassuolo, Sebastiano Esposito'nun golüyle Juventus karşısında 1-0 önde! 🔥⚽ pic.twitter.com/Ph6MuKDYJh
— Sporx (@sporx) September 13, 2026
Edon Zhegrova, 82. dakikada skora dengeyi getirdi! pic.twitter.com/oZdcRLSoJ0 https://t.co/YzewtQTNaK
— Sporx (@sporx) September 13, 2026
Sassuolo, 89. dakikada Kieron Bowie'yle yeniden öne geçti! 🔥 pic.twitter.com/GQDsL53mxQ https://t.co/yh80rnOP8h
— Sporx (@sporx) September 13, 2026
Edon Zhegrova, 90+1'de duble yaparak skora bir kez daha dengeyi getirdi! 🔥🔥 pic.twitter.com/l3fD3hfshZ https://t.co/0LYmmwJbj3
— Sporx (@sporx) September 13, 2026
Son dakikaları gol yağmuruna sahne olan karşılaşmada Vasilije Adžić, 90+4'te attığı golle skoru belirleyen isim oldu! 🤩 pic.twitter.com/mAUEJuxXul https://t.co/lY2mmpWPs4
— Sporx (@sporx) September 13, 2026