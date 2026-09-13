İspanya La Liga'nın 5. maçında Barcelona, Levante deplasmanına konuk oldu. Barcelona, maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19. dakikada Lamine Yamal, 48. dakikada penaltıdan Yamal ve 90+3. dakikada Karim Adeyemi attı.
Levante'nin golleri ise 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Brugui'den geldi.
Barcelona, bu sonucun ardından La Liga'da 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Levante, 5 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında Santander'i ağırlayacak. Levante, bu kez evinde Atletic Bilbao karşısında puan mücadelesi verecek.
Levante'nin golleri ise 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Brugui'den geldi.
Barcelona, bu sonucun ardından La Liga'da 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Levante, 5 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında Santander'i ağırlayacak. Levante, bu kez evinde Atletic Bilbao karşısında puan mücadelesi verecek.