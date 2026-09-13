13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
1-2
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
1-0
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-1
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
0-1DA
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-5
13 Eylül
M. United-M.City
0-0DA
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
2-4
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
3-2
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
0-025'
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
2-0
13 Eylül
Le Mans-Lens
2-253'
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-0
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
0-781'
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
1-1
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
2-1
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
2-2
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
2-164'
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
0-1
13 Eylül
FC Luzern-Basel
2-4
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
3-0
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
0-045'
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
0-048'
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
2-081'
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
1-0
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
2-290'
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
3-3
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
2-1
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
3-0
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
0-1
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
2-1
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
0-0
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
2-0
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
2-1
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
1-0
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
19:00
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
1-2
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
0-025'
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
8-1
13 Eylül
Start-Brann
1-067'
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
1-365'
13 Eylül
KFUM-Aalesund
2-165'
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

Barcelona'dan ligde 5'te 5!

İspanya La Liga'da Barcelona, Levante'yi deplasmanda 4-2 yendi ve 5'te 5 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 19:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan ligde 5'te 5!
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İspanya La Liga'nın 5. maçında Barcelona, Levante deplasmanına konuk oldu. Barcelona, maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19. dakikada Lamine Yamal, 48. dakikada penaltıdan Yamal ve 90+3. dakikada Karim Adeyemi attı.

Levante'nin golleri ise 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Brugui'den geldi.

Barcelona, bu sonucun ardından La Liga'da 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Levante, 5 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında Santander'i ağırlayacak. Levante, bu kez evinde Atletic Bilbao karşısında puan mücadelesi verecek.

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