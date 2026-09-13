Bein Sports 2 Canlı İzle: Amedspor Başakşehir canlı yayın
Haber Tarihi: 13 Eylül 2026 19:02 -
Güncelleme Tarihi:
13 Eylül 2026 19:02
Bein Sports 2 Canlı İzle: Amedspor Başakşehir canlı yayın
Amedspor Başakşehir maçı canlı bein sports 2 yayını | beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek olan Amedspor Başakşehir maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Amedspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Amedspor Başakşehir maçı canlı yayın izleme detayları
13. Hafta: Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler
14. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Alanyaspor
15. Hafta: Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler
16. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Göztepe
17. Hafta: Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler
Başakşehir'in form durumu ve fikstürü
1. Hafta: İstanbul Başakşehir 2 - 0 Kocaelispor
2. Hafta: Trabzonspor 2 - 1 İstanbul Başakşehir
3. Hafta: İstanbul Başakşehir 1 - 1 Kasımpaşa
4. Hafta: İstanbul Başakşehir 2 - 3 Galatasaray
5. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - İstanbul Başakşehir
6. Hafta: İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği
7. Hafta: Konyaspor - İstanbul Başakşehir
8. Hafta: İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK
9. Hafta: Beşiktaş - İstanbul Başakşehir
10. Hafta: İstanbul Başakşehir - Samsunspor
11. Hafta: Göztepe - İstanbul Başakşehir
12. Hafta: İstanbul Başakşehir - Çorum FK
13. Hafta: Eyüpspor - İstanbul Başakşehir
14. Hafta: İstanbul Başakşehir - Fenerbahçe
15. Hafta: Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir
16. Hafta: İstanbul Başakşehir - Erzurumspor FK
17. Hafta: Alanyaspor - İstanbul Başakşehir
Amedspor ve Başakşehir'in puan durumu
Amed Sportif Faaliyetler, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 7 puanla 7'inci sırada yer aldı.
Başakşehir, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 4 puan topladı, 13'üncü sırada kaldı.
Amedspor Başakşehir maçı öncesi form durumları Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Başakşehir'i konuk edecek. Amedspor, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Başakşehir ise Galatasaray'ı ağırladığı mücadeleyi 3-2 kaybetti.
Amedspor - Başakşehir maçı için Bein Sports nasıl izlenir?
Bein Sports, Digiturk uydulu üyelik veya Digiturk'ün dijital yayın platformu olan TOD (beIN CONNECT) üzerinden ücretli abonelikle canlı olarak izlenebilir.
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