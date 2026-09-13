SON DAKİKA: Amedspor Başakşehir maçı ŞİFRESİZ İZLE, Amedspor Başakşehir link
Haber Tarihi: 13 Eylül 2026 19:02 -
Güncelleme Tarihi:
13 Eylül 2026 19:02
SON DAKİKA: Amedspor Başakşehir maçı ŞİFRESİZ İZLE, Amedspor Başakşehir link
Amedspor Başakşehir maçı canlı bein sports 2 linki | beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek olan Amedspor Başakşehir maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Amedspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Amedspor Başakşehir maçı canlı yayın izleme detayları
Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Başakşehir'i konuk edecek. Amedspor, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Başakşehir ise Galatasaray'ı ağırladığı mücadeleyi 3-2 kaybetti.
Amedspor - Başakşehir maçı için Bein Sports nasıl izlenir?
Bein Sports, Digiturk uydulu üyelik veya Digiturk'ün dijital yayın platformu olan TOD (beIN CONNECT) üzerinden ücretli abonelikle canlı olarak izlenebilir.
Amedspor - Başakşehir maçı nerede oynanacak?
Amedspor - Başakşehir maçı, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.
Amedspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Amedspor - Başakşehir maçı 13 Eylül Pazar günü, saat 20.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
Amedspor - Başakşehir maç saati Diyarbakır hava durumu
Maçın oynanacağı saatte Diyarbakır'da havanın açık olması bekleniyor. Sıcaklık ise 27 derece civarında olacak.
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