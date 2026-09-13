Okan Buruk: 'Ben bir türlü anlatamıyorum!'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Okan Buruk, "Bugün Taçsız Kral Metin Oktay'ın aramızdan ayrılışının 35. yılı rahmetle anıyoruz." dedi.
Başarılı teknik adam, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. En önemlisi sakin kalmak gerekiyor. Top bizde kalmalı. Sporting Lizbon maçının belli bölümlerinde çok iyi yapmıştık, sakin kaldığımızda doğru tercihlerle topu rakibe vermedik, yüzde 65-70'lere çıktık. Kalemize getirmediğimiz bir rakip vardı. Şanssız bir maç vardı. İlk gelen top gol oldu. Kalemizin önünde oynanmayan bir oyun vardı." diye konuştu.
Sarı-kırmızılı teknik adam, "Bir önceki maça, bu maçtan örnek vereceğim. 1-2 dakika doğru yapamadığımız yerde 3 dakika arayla 2 gol yedik. Doğru tercihler yapmayınca bazen oyunun kontrolü sizde olması gerekirken kaybediyorsunuz. Rakibin çekildiği sizin atak yaptığınız bir maç oluyor. Topun değerini iyi bilmek gerekiyor. İki kanatta birebiri iyi oynayacak oyuncular var. Deniz ve Leao ile başlıyoruz." sözlerini sarf etti.
"BİR TÜRLÜ ANLATAMIYORUM"
Okan Buruk, "Ben hep söylüyorum ama kimse anlamıyor, anlatamıyorum. Bu oyuncular yüzde 100 hazır gelmedi. Yüzde 100 hazır olduktan sonra koymaya çalışıyoruz. Deniz de dahil hazır gelmedi. Leao sakatlıktan çıkmıştı. Hem bizimle geçirdikleri sürece, antrenman temposunu da yükselttik." dedi.
"SADECE BATRAKOV HAZIR GELDİ"
Buruk, "Oyuncular transfer süreçlerinde 1 hafta 10 gün antrenman yapmıyorlar. Batrakov dışında hazır gelen oyuncu yoktu. Diğer oyuncularla ilgili tam yapamadık ama Leao ve Deniz Gül ile başlıyoruz." dedi.
Okan Buruk, "Orijinal bir santrforla oynamak çok daha önemli. Merkezde de Yunus var. Sara oraya giren bir 8 numara. İki stoperimiz ve Lucas önemli. Geçiş hücumlarını da kovalayan bir rakip. Son 3 maçta da başarılılar, 9 puan aldılar. Bize zorluk çıkarmaya çalışacaklar. Rakibi aşağı yukarı tanıyoruz, biliyoruz. Kanatlarda özellikle birebirci oyuncular tercih ettik." açıklamasını yaptı.
Başarılı teknik adam, "Çok fazla maç oynuyoruz. Rotasyon yapmak gerekiyor. Batrakov son haftalarda üst üste oynadı. Kulübeden iyi gelecek oyuncular da çok önemli. Sane, Batrakov, Jakobs... GEçen sene de Jakobs'u hep idareli kullanmaya çalıştık, sakatlık riskinden uzak tutmak için." dedi.
Okan Buruk, son olarak, "Kazanmak istiyoruz. Liderliği almak istiyoruz. Kolay maç olmayacak. En önemlisi sabır. Taraftarımızdan da sabırlı olmalarını isteyeceğim. Hep desteklediler bizi son 4 sezonda. Biz hep bir olduk, o zaman başarılı olduk. Buraya bir an önce gelmeliyiz. Maç içi iyi olabilir, kötü olabilir ama 90 dakika desteklemeliyiz. İnşallah kazanırız." diye konuştu.
Başarılı teknik adam, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. En önemlisi sakin kalmak gerekiyor. Top bizde kalmalı. Sporting Lizbon maçının belli bölümlerinde çok iyi yapmıştık, sakin kaldığımızda doğru tercihlerle topu rakibe vermedik, yüzde 65-70'lere çıktık. Kalemize getirmediğimiz bir rakip vardı. Şanssız bir maç vardı. İlk gelen top gol oldu. Kalemizin önünde oynanmayan bir oyun vardı." diye konuştu.
Sarı-kırmızılı teknik adam, "Bir önceki maça, bu maçtan örnek vereceğim. 1-2 dakika doğru yapamadığımız yerde 3 dakika arayla 2 gol yedik. Doğru tercihler yapmayınca bazen oyunun kontrolü sizde olması gerekirken kaybediyorsunuz. Rakibin çekildiği sizin atak yaptığınız bir maç oluyor. Topun değerini iyi bilmek gerekiyor. İki kanatta birebiri iyi oynayacak oyuncular var. Deniz ve Leao ile başlıyoruz." sözlerini sarf etti.
"BİR TÜRLÜ ANLATAMIYORUM"
Okan Buruk, "Ben hep söylüyorum ama kimse anlamıyor, anlatamıyorum. Bu oyuncular yüzde 100 hazır gelmedi. Yüzde 100 hazır olduktan sonra koymaya çalışıyoruz. Deniz de dahil hazır gelmedi. Leao sakatlıktan çıkmıştı. Hem bizimle geçirdikleri sürece, antrenman temposunu da yükselttik." dedi.
"SADECE BATRAKOV HAZIR GELDİ"
Buruk, "Oyuncular transfer süreçlerinde 1 hafta 10 gün antrenman yapmıyorlar. Batrakov dışında hazır gelen oyuncu yoktu. Diğer oyuncularla ilgili tam yapamadık ama Leao ve Deniz Gül ile başlıyoruz." dedi.
Okan Buruk, "Orijinal bir santrforla oynamak çok daha önemli. Merkezde de Yunus var. Sara oraya giren bir 8 numara. İki stoperimiz ve Lucas önemli. Geçiş hücumlarını da kovalayan bir rakip. Son 3 maçta da başarılılar, 9 puan aldılar. Bize zorluk çıkarmaya çalışacaklar. Rakibi aşağı yukarı tanıyoruz, biliyoruz. Kanatlarda özellikle birebirci oyuncular tercih ettik." açıklamasını yaptı.
Başarılı teknik adam, "Çok fazla maç oynuyoruz. Rotasyon yapmak gerekiyor. Batrakov son haftalarda üst üste oynadı. Kulübeden iyi gelecek oyuncular da çok önemli. Sane, Batrakov, Jakobs... GEçen sene de Jakobs'u hep idareli kullanmaya çalıştık, sakatlık riskinden uzak tutmak için." dedi.
Okan Buruk, son olarak, "Kazanmak istiyoruz. Liderliği almak istiyoruz. Kolay maç olmayacak. En önemlisi sabır. Taraftarımızdan da sabırlı olmalarını isteyeceğim. Hep desteklediler bizi son 4 sezonda. Biz hep bir olduk, o zaman başarılı olduk. Buraya bir an önce gelmeliyiz. Maç içi iyi olabilir, kötü olabilir ama 90 dakika desteklemeliyiz. İnşallah kazanırız." diye konuştu.