Okan Buruk: 'Ben bir türlü anlatamıyorum!'

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
0-068'
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
1-2
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
3-070'
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
1-0
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-1
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
1-069'
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
2-270'
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
1-2
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-5
13 Eylül
M. United-M.City
0-1
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
2-4
13 Eylül
Getafe-Deportivo
1-190'
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
3-2
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
1-0
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
2-0
13 Eylül
Le Mans-Lens
2-2
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-0
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
0-7
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
1-128'
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
1-1
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
2-053'
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
2-1
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
2-2
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
2-1
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
0-1
13 Eylül
FC Luzern-Basel
2-4
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
1-271'
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
1-168'
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
3-0
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
1-190'
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
1-1
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
2-0
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
2-0
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
1-0
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
2-2
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
3-3
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
2-1
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
3-0
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
0-1
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
2-1
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
0-0
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
2-0
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
2-1
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
1-0
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
2-2
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
4-0
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
1-0
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
2-0
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
1-2
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
2-0
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
8-1
13 Eylül
Start-Brann
2-0
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
1-5
13 Eylül
KFUM-Aalesund
2-1
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-155'

Okan Buruk: "Ben bir türlü anlatamıyorum!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 19:30
Okan Buruk: 'Ben bir türlü anlatamıyorum!'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Okan Buruk, "Bugün Taçsız Kral Metin Oktay'ın aramızdan ayrılışının 35. yılı rahmetle anıyoruz." dedi.

Başarılı teknik adam, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. En önemlisi sakin kalmak gerekiyor. Top bizde kalmalı. Sporting Lizbon maçının belli bölümlerinde çok iyi yapmıştık, sakin kaldığımızda doğru tercihlerle topu rakibe vermedik, yüzde 65-70'lere çıktık. Kalemize getirmediğimiz bir rakip vardı. Şanssız bir maç vardı. İlk gelen top gol oldu. Kalemizin önünde oynanmayan bir oyun vardı." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Bir önceki maça, bu maçtan örnek vereceğim. 1-2 dakika doğru yapamadığımız yerde 3 dakika arayla 2 gol yedik. Doğru tercihler yapmayınca bazen oyunun kontrolü sizde olması gerekirken kaybediyorsunuz. Rakibin çekildiği sizin atak yaptığınız bir maç oluyor. Topun değerini iyi bilmek gerekiyor. İki kanatta birebiri iyi oynayacak oyuncular var. Deniz ve Leao ile başlıyoruz." sözlerini sarf etti.

"BİR TÜRLÜ ANLATAMIYORUM"

Okan Buruk, "Ben hep söylüyorum ama kimse anlamıyor, anlatamıyorum. Bu oyuncular yüzde 100 hazır gelmedi. Yüzde 100 hazır olduktan sonra koymaya çalışıyoruz. Deniz de dahil hazır gelmedi. Leao sakatlıktan çıkmıştı. Hem bizimle geçirdikleri sürece, antrenman temposunu da yükselttik." dedi.

"SADECE BATRAKOV HAZIR GELDİ"

Buruk, "Oyuncular transfer süreçlerinde 1 hafta 10 gün antrenman yapmıyorlar. Batrakov dışında hazır gelen oyuncu yoktu. Diğer oyuncularla ilgili tam yapamadık ama Leao ve Deniz Gül ile başlıyoruz." dedi.

Okan Buruk, "Orijinal bir santrforla oynamak çok daha önemli. Merkezde de Yunus var. Sara oraya giren bir 8 numara. İki stoperimiz ve Lucas önemli. Geçiş hücumlarını da kovalayan bir rakip. Son 3 maçta da başarılılar, 9 puan aldılar. Bize zorluk çıkarmaya çalışacaklar. Rakibi aşağı yukarı tanıyoruz, biliyoruz. Kanatlarda özellikle birebirci oyuncular tercih ettik." açıklamasını yaptı.

Başarılı teknik adam, "Çok fazla maç oynuyoruz. Rotasyon yapmak gerekiyor. Batrakov son haftalarda  üst üste oynadı. Kulübeden iyi gelecek oyuncular da çok önemli. Sane, Batrakov, Jakobs... GEçen sene de Jakobs'u hep idareli kullanmaya çalıştık, sakatlık riskinden uzak tutmak için." dedi.

Okan Buruk, son olarak, "Kazanmak istiyoruz. Liderliği almak istiyoruz. Kolay maç olmayacak. En önemlisi sabır. Taraftarımızdan da sabırlı olmalarını isteyeceğim. Hep desteklediler bizi son 4 sezonda. Biz hep bir olduk, o zaman başarılı olduk. Buraya bir an önce gelmeliyiz. Maç içi iyi olabilir, kötü olabilir ama 90 dakika desteklemeliyiz. İnşallah kazanırız." diye konuştu.

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