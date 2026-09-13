Dağ bisikletinde bilinirliği artan Palandöken'de hedef Dünya Kupası'nı düzenlemek

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
0-08'
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
0-07'
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
0-07'
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
2-038'
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
18:30
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-250'
13 Eylül
M. United-M.City
18:30
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
17:15
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
3-1DA
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
19:00
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
1-048'
13 Eylül
Le Mans-Lens
18:15
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-079'
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
17:45
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
0-06'
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
0-178'
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
1-281'
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
18:00
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
17:30
13 Eylül
FC Luzern-Basel
17:30
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
0-04'
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
18:15
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
18:15
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
17:45
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
0-0DA
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
17:30
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
15:30
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
16:00
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
16:00
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
16:30
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
16:30
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
16:30
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
19:00
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
0-08'
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
6-179'
13 Eylül
Start-Brann
18:00
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
18:00
13 Eylül
KFUM-Aalesund
18:00
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

Dağ bisikletinde bilinirliği artan Palandöken'de hedef Dünya Kupası'nı düzenlemek

Şimdiye kadar düzenlenen uluslararası 6 yarışmada 15 ülkeden 2 bini aşkın sporcu ağırlayan Palandöken, gelecek yıl Tour of Erzurum'a ev sahipliği yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 16:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dağ bisikletinde bilinirliği artan Palandöken'de hedef Dünya Kupası'nı düzenlemek
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Yüksek irtifası, elverişli iklim koşulları ve gelişen parkurlarıyla yaz aylarında dağ bisikleti sporcularını ağırlayan Palandöken, uluslararası organizasyon sayısını artırarak Dünya Kupası gibi büyük yarışlara ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kayak turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'de dağ bisikleti başta olmak üzere farklı disiplinlerde düzenlenen yarış ve kamplar, merkezin yaz dönemindeki sportif faaliyetlerini çeşitlendiriyor.

Palandöken Dağı'nda 2012'de küçük çaplı bir organizasyonla başlayan ve bir süre ara verilen dağ bisikleti yarışları, 2023'te yeniden düzenlenmeye başlanmasının ardından parkurların geliştirilmesi ve organizasyonların çeşitlenmesiyle daha geniş katılımlı etkinliklere dönüştü.

Şehir merkezine yakın konumu, yüksek rakımı, yaz aylarındaki serin hava koşulları ve farklı zorluk seviyelerine sahip parkurları, dağ bisikleti sporcuları açısından Palandöken'i avantajlı bir destinasyon haline getiriyor.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan organizasyonların yanı sıra farklı ülkelerden takımların yüksek irtifa kampları için tercih etmesi, kayak merkezinin uluslararası bisiklet camiasındaki tanınırlığına katkı sağlıyor.

Son olarak "MTB Cup Series"in düzenlendiği Palandöken, bu zamana kadar yapılan uluslararası 6 dağ bisikleti yarışında 15 ülkeden 2 bini aşkın sporcuya ev sahipliği yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca yürütülen çalışmalar kapsamında, gelecek yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde daha büyük yarışların Palandöken'e kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, Palandöken'in dağ bisikleti ile 2012 yılında tanıştığını anlattı.

Federasyonun, yıllar önce kayak merkezlerinde yazın dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapmasını amaçlayan projenin pilot uygulamasını Palandöken'de yaptığını belirten Kocaman, destinasyonun bu uygulamadan sonra tanındığını söyledi.

Mustafa Kocaman, Palandöken'de 6'ncı yarışın düzenlendiğini vurgulayarak, "İlk yaptığımız yarışı çok az katılımcıyla gerçekleştirmiştik. Bu gerçekleşir mi diye düşünürken il yöneticilerimizle sabrettik ve bu seviyeye getirdik. Şimdi 500 sporcunun start aldığı bir yarış haline çevirdik." dedi.

Palandöken'in yüksek irtifası ve serin havasından dolayı tercih edildiğini dile getiren Kocaman, yarışmalara katılan bazı yabancı sporcuların erkenden gelerek yüksek irtifa kampı yaptıklarını ifade etti.

Mustafa Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an tek bir amacımız var. Palandöken'de Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nı yapmak istiyoruz. Palandöken'in kayakta yakaladığı o pik noktayı, bisiklette de yakalamayı hedefliyoruz. Bu yarışlar, UCI takvimine girer girmez rezervasyonlar alınıyor. Yabancı yarışmacıların Türkiye'de akıllarında kalan 4-5 yarıştan biri Palandöken oluyor. Burada sürdürülebilir bir turizm politikası var. İleride kamp eğitim merkezleriyle çalışmalar devam edecek. Palandöken'in yüksek irtifasında bir velodrom olmaması için bir sebep yok."

 

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