Real Madrid'den farklı galibiyet: Arda Güler'den asist

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe, 17. dakikada Alvaro Carreras ile 35. dakikada Jude Bellingham attı.
Konuk takımın tek golünü 51. dakikada Sergio Camello kaydetti.
Real Madrid'de 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Real Madrid, ligde oynayacağı sıradaki maçta Elche'ye konuk olacak. 4 puanlı Rayo Vallecano ise Espanyol'u konuk edecek.
Konuk takımın tek golünü 51. dakikada Sergio Camello kaydetti.
Real Madrid'de 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Real Madrid, ligde oynayacağı sıradaki maçta Elche'ye konuk olacak. 4 puanlı Rayo Vallecano ise Espanyol'u konuk edecek.
🇹🇷💎SONUNDA YAPTI YAPACAĞINI!
Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe skoru 4-1'e getirdi! 🔥 pic.twitter.com/qG1938KuHj https://t.co/AWmTZSgu7V
— Sporx (@sporx) September 12, 2026