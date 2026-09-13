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Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
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12 Eylül
Bournemouth-Brentford
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Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
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C.Palace-Ipswich Town
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Liverpool-Fulham
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Tottenham-Everton
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Sunderland-Arsenal
0-2
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Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
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Athletic Bilbao-Elche
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Real Madrid-Rayo Vallecano
4-1
12 Eylül
Genoa-Frosinone
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Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
1-2
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1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
1-0
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-0
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-2
12 Eylül
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0-0

Real Madrid'den farklı galibiyet: Arda Güler'den asist

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 4-1 yendi. İkinci yarıda oyuna giren Arda Güler, son golün asistini yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 00:02 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2026 00:51
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den farklı galibiyet: Arda Güler'den asist
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe, 17. dakikada Alvaro Carreras ile 35. dakikada Jude Bellingham attı.

Konuk takımın tek golünü 51. dakikada Sergio Camello kaydetti.

Real Madrid'de 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Real Madrid, ligde oynayacağı sıradaki maçta Elche'ye konuk olacak. 4 puanlı Rayo Vallecano ise Espanyol'u konuk edecek.

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