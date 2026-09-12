12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0DA
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
0-1DA
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
2-0DA
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-061'
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-062'
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
22:00
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
0-163'
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
22:00
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-290'
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
21:45
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
21:45
12 Eylül
Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
21:45

Uğur Uçar: "Çalışmamızın meyvesini yedik"

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 20:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uğur Uçar: 'Çalışmamızın meyvesini yedik'
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Samsunspor'un 5-1 yenen Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Uğur Uçar, çok zor bir deplasmandan farklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uçar, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Samsunspor karşısında iyi oynadıklarını dile getirdi.

Samsunspor'un zorlu bir takım olduğunu belirten Uçar, "Çok zor bir deplasmandan güzel farklı bir galibiyet aldık. Onun için mutluyuz. Samsunspor karşısında adam adama baskılarından çıktıktan sonra geniş alanlar bulacağımızı biliyorduk. Bunu özellikle ilk yarı çok iyi değerlendirdik. İkinci yarı, skor yakaladıktan sonra biraz Samsun'a topu bıraktık. Samsunspor çok üstümüze gelmeye başlayınca hamleler yaptık. Ondan sonra da iki gol bulduk. Oyuncularıma emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Uçar, bu maçı geride bırakacaklarını vurgulayarak "Haftaya Alanya maçına hazırlanacağız. Milli araya 3 puanla girmek istiyoruz. Bu maç özelinde hem ön alan baskısını hem ikinci bölgede savunmada neler yapacağımızı hepsini çalıştık. Ama böyle farklı skorlardan sonra böyle pozisyonlar verebiliyorsunuz. Ona rağmen pozisyon vermemize rağmen girdiğimiz pozisyonlar da var. Fark daha fazla açılabilirdi. Ama güzel bir oyun oynadık. Bu hafta özellikle geriden oyun kurmakla ilgili çok çalıştık. Bunun meyvesini yedik diyebilirim çünkü çok adam adama baskı yaptık Samsunspor, karşısında... Geniş alanlar bulduk ve bunları da çok iyi değerlendirdik. Yine duran toptan yol yedik. Bu beni çok üzüyor. Bunun üstüne biraz daha fazla çalışacağız." ifadedelerini kullandı.

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