La Liga'nın 5. haftasında Racing Santander ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanırken Alaves ligdeki ilk yenilgisini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada gol perdesini konuk ekip açtı. 18. dakikada seken topla buluşan Ville Koski, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Alaves'i 1-0 öne geçirdi.
ZABIRI MAÇI ÇEVİRDİ
Racing Santander, 38. dakikada beraberliği yakaladı. Ortadan gelen topla ceza sahası içinde buluşan Yassir Zabiri, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
53.dakikada bir kez daha sahneye çıkan Zabiri, ceza sahası içinde buluştuğu topu gole çevirerek Racing Santander'i 2-1 öne geçirdi.
VAR SONRASI KIRMIZI KART
Karşılaşmanın 89. dakikasında hakem Javier Alberola, VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden inceledi.
İncelemenin ardından Andre Almeida'ya kırmızı kart gösterildi ve Racing Santander karşılaşmanın son bölümünü 10 kişi tamamladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Racing Santander sahadan 2-1 galip ayrıldı. Deportivo Alaves ise bu sonuçla La Liga'daki ilk mağlubiyetini aldı.
ZABIRI MAÇI ÇEVİRDİ
Racing Santander, 38. dakikada beraberliği yakaladı. Ortadan gelen topla ceza sahası içinde buluşan Yassir Zabiri, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
53.dakikada bir kez daha sahneye çıkan Zabiri, ceza sahası içinde buluştuğu topu gole çevirerek Racing Santander'i 2-1 öne geçirdi.
VAR SONRASI KIRMIZI KART
Karşılaşmanın 89. dakikasında hakem Javier Alberola, VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden inceledi.
İncelemenin ardından Andre Almeida'ya kırmızı kart gösterildi ve Racing Santander karşılaşmanın son bölümünü 10 kişi tamamladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Racing Santander sahadan 2-1 galip ayrıldı. Deportivo Alaves ise bu sonuçla La Liga'daki ilk mağlubiyetini aldı.