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Alaves'e ilk darbe: Racing geriden gelip kazandı

La Liga'nın 5. haftasında Racing Santander, sahasında Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 17:05
Fotoğraf: X.com
Alaves'e ilk darbe: Racing geriden gelip kazandı
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La Liga'nın 5. haftasında Racing Santander ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanırken Alaves ligdeki ilk yenilgisini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada gol perdesini konuk ekip açtı. 18. dakikada seken topla buluşan Ville Koski, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Alaves'i 1-0 öne geçirdi.

ZABIRI MAÇI ÇEVİRDİ

Racing Santander, 38. dakikada beraberliği yakaladı. Ortadan gelen topla ceza sahası içinde buluşan Yassir Zabiri, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

53.dakikada bir kez daha sahneye çıkan Zabiri, ceza sahası içinde buluştuğu topu gole çevirerek Racing Santander'i 2-1 öne geçirdi.

VAR SONRASI KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 89. dakikasında hakem Javier Alberola, VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden inceledi.

İncelemenin ardından Andre Almeida'ya kırmızı kart gösterildi ve Racing Santander karşılaşmanın son bölümünü 10 kişi tamamladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Racing Santander sahadan 2-1 galip ayrıldı. Deportivo Alaves ise bu sonuçla La Liga'daki ilk mağlubiyetini aldı.

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