Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.
İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Adil, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Muleka, Muhammed
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino
51. RANDEVU
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 50 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-13 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 81 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 60 gol gördü.
KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK OLDU
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı.
Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.
TRABZONSPOR, SON 6 DEPLASMAN MAÇINDA TEK GALİBİYET ALDI
Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kazandı.
Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 3 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.
İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.
Bordo-mavili takım 2023-2024 sezonunda yapılan müsabakayı 3-1 kazanırken, ev sahibi ekip 2024-2025 sezonundaki maçtan 1-0, 2025-2026 sezonundaki karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı.
Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.
İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Adil, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Muleka, Muhammed
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino
51. RANDEVU
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 50 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-13 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 81 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 60 gol gördü.
KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK OLDU
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı.
Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.
TRABZONSPOR, SON 6 DEPLASMAN MAÇINDA TEK GALİBİYET ALDI
Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kazandı.
Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 3 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.
İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.
Bordo-mavili takım 2023-2024 sezonunda yapılan müsabakayı 3-1 kazanırken, ev sahibi ekip 2024-2025 sezonundaki maçtan 1-0, 2025-2026 sezonundaki karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı.