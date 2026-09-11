Los Angeles Clippers guardı Bradley Beal'ın, 2026-27 NBA sezonunda kulüp efsanesi Chris Paul ile özdeşleşen 3 numaralı formayı giymesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beal'ın 3 numaralı forması Clippers'ın çevrim içi mağazasında satışa sunulurken ESPN'e konuşan lig kaynakları da 33 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda bu numarayı kullanmayı planladığını doğruladı.
Beal, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin görüşünü de dile getirdi.
"O bir efsane. Yazdığı tarihe ve yarattığı markaya dokunulamaz, bunlar silinemez!"
Beal, NBA kariyerinin ilk 13 sezonunda Washington Wizards ve Phoenix Suns formalarıyla 3 numarayı taşımıştı. Geçen sezon Clippers'a katıldığında ise Chris Paul'e yer açmak için 0 numaraya geçmişti.
Paul, 2011 ile 2017 yılları arasındaki ilk Clippers döneminde ve geçen sezon kulübe yaptığı kısa süreli dönüşünde 3 numaralı formayı giymişti.
Clippers, Beal'ı 2025 yazında kadrosuna kattığında başlangıçta 3 numarayı kendisine vermişti. Ancak kulübün basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, Paul'ün daha sonra kadroya katılmasının ardından Beal'ın numarayı tecrübeli oyun kurucuya geri vermeyi teklif ettiğini açıklamıştı.
Aralık 2025'te Clippers tarafından evine gönderilen Paul, 21 sezonluk NBA kariyerinin ardından şubat ayında emekli olduğunu duyurmuştu. Paul ayrıca Frank'in kendisine 3 numaralı formasının gelecekte Clippers tarafından emekliye ayrılacağını söylediğini belirtmişti.
Beal'ın yeni sezonda 3 numarayı giyecek olması, Clippers'ın ileride Paul'ü onurlandırarak bu formayı emekliye ayırmasına engel teşkil etmiyor.
Geçen hafta yayımlanan bir röportajında Clippers'tan beklenmedik şekilde gönderilmesine sert tepki gösteren Paul, yaşananları "Muhtemelen hayatım boyunca maruz kaldığım en saygısızca davranışlardan biri" sözleriyle tanımlamıştı.
Kariyeri boyunca "CP3" lakabıyla tanınan Paul, Clippers tarihinde en fazla asist yapan oyuncu konumunda bulunuyor. Yıldız oyun kurucu, Los Angeles ekibini üst üste altı sezon playofflara taşırken Blake Griffin ve DeAndre Jordan ile birlikte kulübün "Lob City" dönemine liderlik etmişti.
Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle yalnızca altı karşılaşmada forma giyebilen Beal, bu yaz Clippers ile iki yıllığı 13,2 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.
Beal, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin görüşünü de dile getirdi.
"O bir efsane. Yazdığı tarihe ve yarattığı markaya dokunulamaz, bunlar silinemez!"
Beal, NBA kariyerinin ilk 13 sezonunda Washington Wizards ve Phoenix Suns formalarıyla 3 numarayı taşımıştı. Geçen sezon Clippers'a katıldığında ise Chris Paul'e yer açmak için 0 numaraya geçmişti.
Paul, 2011 ile 2017 yılları arasındaki ilk Clippers döneminde ve geçen sezon kulübe yaptığı kısa süreli dönüşünde 3 numaralı formayı giymişti.
Clippers, Beal'ı 2025 yazında kadrosuna kattığında başlangıçta 3 numarayı kendisine vermişti. Ancak kulübün basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, Paul'ün daha sonra kadroya katılmasının ardından Beal'ın numarayı tecrübeli oyun kurucuya geri vermeyi teklif ettiğini açıklamıştı.
Aralık 2025'te Clippers tarafından evine gönderilen Paul, 21 sezonluk NBA kariyerinin ardından şubat ayında emekli olduğunu duyurmuştu. Paul ayrıca Frank'in kendisine 3 numaralı formasının gelecekte Clippers tarafından emekliye ayrılacağını söylediğini belirtmişti.
Beal'ın yeni sezonda 3 numarayı giyecek olması, Clippers'ın ileride Paul'ü onurlandırarak bu formayı emekliye ayırmasına engel teşkil etmiyor.
Geçen hafta yayımlanan bir röportajında Clippers'tan beklenmedik şekilde gönderilmesine sert tepki gösteren Paul, yaşananları "Muhtemelen hayatım boyunca maruz kaldığım en saygısızca davranışlardan biri" sözleriyle tanımlamıştı.
Kariyeri boyunca "CP3" lakabıyla tanınan Paul, Clippers tarihinde en fazla asist yapan oyuncu konumunda bulunuyor. Yıldız oyun kurucu, Los Angeles ekibini üst üste altı sezon playofflara taşırken Blake Griffin ve DeAndre Jordan ile birlikte kulübün "Lob City" dönemine liderlik etmişti.
Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle yalnızca altı karşılaşmada forma giyebilen Beal, bu yaz Clippers ile iki yıllığı 13,2 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.