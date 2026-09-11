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Göztepe'de Alanyaspor maçı öncesi beş eksik

Göztepe, 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 15:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Alanyaspor maçı öncesi beş eksik
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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birine imza atan Göztepe 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alanya Oba Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Konuk Göztepe'de sakatlıkları süren stoperler Furkan Bayır, Sonko Sundberg ve Allan Godoi'nin yanı sıra, Gaziantep FK maçında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan sağ bek Ogün Bayrak ile kadro dışı bırakılan Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu maç öncesi Göztepe 1 puan toplayabilirken, Alanyaspor ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı ve 7 puanı hanesine yazdırdı.

Son 2 sezon baz alındığında Göztepe rakibi Alanyaspor'u 4 maçta da yenemedi. 2024-2025'te Alanya'daki müsabaka 1-1 berabere sonuçlanırken, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.

Geçen sezon ise Göztepe rakibine deplasmanda 1-0 kaybetti, İzmir'deki randevu 2-2 berabere sonuçlandı.

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