11 Eylül
Beşiktaş-Erzurumspor
20:00
11 Eylül
Sarıyer-Bandırmaspor
20:00
11 Eylül
Union Berlin-Schalke 04
21:30
11 Eylül
Sevilla-Valencia
22:00
11 Eylül
Venezia-Fiorentina
21:45
11 Eylül
Rennes-Marsilya
21:45
11 Eylül
Alkmaar-Willem
21:00
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
21:45

ABD Açık'ta tek kadınlarda Sabalenka-Rybakina finali

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina yarın finalde karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 15:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABD Açık'ta tek kadınlarda Sabalenka-Rybakina finali
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina yarın finalde karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentinde düzenlenen turnuvada Sabalenka, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez ABD Açık finaline adını yazdırdı.

Rybakina ise 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff'u 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerindeki ilk ABD Açık finaline yükseldi.

Aryna Sabalenka, ABD Açık'ta üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Kazak tenisçi Elena Rybakina ise kariyerindeki üçüncü grand slam zaferi ve ABD Açık'taki ilk şampiyonluğu hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.