Galatasaray'da Kaan Ayhan Ocak'ta yolcu

Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan ve teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Kaan Ayhan ile ocak ayında yollar ayrılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan sarı-kırmızılılar, gerekirse oyuncunun bonservisini de eline verecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla toplam 128 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla toplam 128 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.