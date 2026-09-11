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Galatasaray'da Kaan Ayhan Ocak'ta yolcu

Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan ve teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Kaan Ayhan ile ocak ayında yollar ayrılacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 11:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Kaan Ayhan Ocak'ta yolcu
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Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan ve teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Kaan Ayhan ile ocak ayında yollar ayrılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan sarı-kırmızılılar, gerekirse oyuncunun bonservisini de eline verecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla toplam 128 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.



Galatasaray


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