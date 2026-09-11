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Italiano ve Vlahovic İtalya'da gündem oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile Dusan Vlahovic'in siyah-beyazlı takımdaki performansı İtalya basınında geniş yer buldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 09:33
Haber: Sporx.com dış haberler
Italiano ve Vlahovic İtalya'da gündem oldu
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile Dusan Vlahovic'in siyah-beyazlı takımdaki performansları İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

Daha önce Fiorentina'da birlikte çalışan ikili, bu kez Beşiktaş'taki çıkışlarıyla Çizme basınının dikkatini çekti.

"KARTAL'DA YENİDEN UÇUŞA GEÇTİLER"

İtalyan basınından Violanews, Italiano ve Vlahovic'in Beşiktaş'taki performansıyla ilgili değerlendirmesinde, "Italiano, Vlahovic önderliğinde Kartal'da yeniden uçuşa geçti. Eski Fiorentina forveti ilk birkaç günde adından söz ettirmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Haberde Vlahovic'in performansının yanı sıra Fenerbahçe derbisinde Milan Skriniar ile yaşadığı pozisyona da yer verildi.

Violanews, "Juventus ve Inter'de rakip olan oyuncular bu kez Beşiktaş ile Fenerbahçe forması altında karşı karşıya geldi. Sırp forvetin yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilmesi Beşiktaş kulübünü kızdırdı. Çünkü tartışmanın içinde yer alan Fenerbahçeli futbolcu hakkında rapor yazılmadı. Türk futbolundaki adalet ilkeleri tartışmalı durumda gözüküyor. Beşiktaş, Dusan'ı ve haklarını korumaya çalışıyor. İki sebeple öfkeli" değerlendirmesini yaptı.





3 MAÇTA 4 GOL

Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 3 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Sırp forvet, bu performansıyla 47 dakikada bir gol ortalaması yakalarken gol krallığı yarışında da dikkat çekti.

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