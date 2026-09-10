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Levent Mercan: "3 puanı elimizden kaçırdık"

Levent Mercan, Roma karşısında 3 puanı kaçırdıklarını söylerken, oyuna girdikten sonra takımın topa sahip olması ve oyunu sakinleştirmesi için elinden geleni yaptığını belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 22:05
Haber: Sporx.com
Levent Mercan: '3 puanı elimizden kaçırdık'
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Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bartuğ Elmaz'ın yerine oyuna dahil olan Levent Mercan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Levent Mercan, "İlk dakikadan itibaren iyi, akıllı, sabırlı oynadık. Çok mücadele ettik. Çok mutluyuz. 3 puanı elimizden kaçırdık, böyle güçlü bir Roma takımına karşı. Bugün mutlu olabiliriz. Önümüze bakmalıyız. Ligde aynı seviyede devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Kendi performansıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Levent Mercan, teknik direktör İsmail Kartal'ın kendisinden istediği doğrultuda mücadele ettiğini söyledi.

Levent, "Kendi performansıma bir şey demeyeyim. Mücadele etmeye, oyunu sakinleştirmeye, topun bizde kalmasını sağlamaya çalıştım. Hoca böyle bir tercih yaptı, ben de nerede olursa olsun elimden geleni yaptım." dedi.





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