İsmail'den 'Yüksek' performans

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de bu maçtaki performansıyla öne çıkan oyunculardan biri İsmail Yüksek oldu.
Milli futbolcunun, Roma maçındaki istatistikleri şu şekilde:
Topla buluşma: 61
Pas: 33/38
Pas İsabeti: Yüzde 87
Pas Arası: 6
Top Kapma: 3
İkili Mücadele: 9/13
Engellediği Şut: 2
Sahipsiz top kazanma: 5
Milli futbolcunun, Roma maçındaki istatistikleri şu şekilde:
Topla buluşma: 61
Pas: 33/38
Pas İsabeti: Yüzde 87
Pas Arası: 6
Top Kapma: 3
İkili Mücadele: 9/13
Engellediği Şut: 2
Sahipsiz top kazanma: 5