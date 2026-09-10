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Fenerbahçe-Roma
1-1
10 Eylül
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1-1
10 Eylül
Como-RB Leipzig
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10 Eylül
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10 Eylül
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10 Eylül
Bayern Munih-Bodo/Glimt
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İsmail'den "Yüksek" performans

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maçtaki performansıyla dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 21:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail'den 'Yüksek' performans
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de bu maçtaki performansıyla öne çıkan oyunculardan biri İsmail Yüksek oldu.

Milli futbolcunun, Roma maçındaki istatistikleri şu şekilde:

Topla buluşma: 61
Pas: 33/38
Pas İsabeti: Yüzde 87
Pas Arası: 6
Top Kapma: 3
İkili Mücadele: 9/13
Engellediği Şut: 2
Sahipsiz top kazanma: 5





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