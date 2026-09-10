PAOK, Simon Banza ile anlaştı

PAOK, hücum hattını Simon Banza ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gazetta'nın haberine göre, Yunan ekibi, Al Jazira forması giyen 30 yaşındaki Demokratik Kongolu santrforun kiralık transferi için anlaşmaya vardı.
TRABZONSPOR'DA 19 GOL ATTI
Kariyerinde Lens, Famalicao ve Braga formaları giyen Simon Banza, 2024-2025 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'da mücadele etti. Demokratik Kongolu futbolcu, bordo-mavili formayla Süper Lig'de çıktığı 31 karşılaşmada 19 gol kaydetti.
Başarılı golcü, Braga'da ise Portekiz Ligi'nde oynadığı 59 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.
Trabzonspor macerasının ardından Al Jazira'ya transfer olan Banza için Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, Braga'ya 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
CUMA GÜNÜ SELANİK'TE
Simon Banza'nın 11 Eylül Cuma günü Selanik'e gitmesi bekleniyor. Tecrübeli santrfor, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atarak PAOK'a transferini tamamlayacak.
TRABZONSPOR'DA 19 GOL ATTI
Kariyerinde Lens, Famalicao ve Braga formaları giyen Simon Banza, 2024-2025 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'da mücadele etti. Demokratik Kongolu futbolcu, bordo-mavili formayla Süper Lig'de çıktığı 31 karşılaşmada 19 gol kaydetti.
Başarılı golcü, Braga'da ise Portekiz Ligi'nde oynadığı 59 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.
Trabzonspor macerasının ardından Al Jazira'ya transfer olan Banza için Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, Braga'ya 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
CUMA GÜNÜ SELANİK'TE
Simon Banza'nın 11 Eylül Cuma günü Selanik'e gitmesi bekleniyor. Tecrübeli santrfor, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atarak PAOK'a transferini tamamlayacak.