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Beşiktaş, Erzurumspor karşısında hata istemiyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar, rakibiyle oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 12:26
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Erzurumspor karşısında hata istemiyor!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.

5. randevu

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 11 Eylül Cuma günü 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.





İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde go gördü.

 

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