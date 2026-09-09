UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakiplerinden Barcelona ve Feyenoord karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Camp Nou'da oynanan müsabakayı ev sahibi Barcelona 5-1 kazandı.
Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada Raphinha'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
İspanyol devi, 22. dakikada Karim Adeyemi'nin bulduğu golle farkı 2'ye yükseltti.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Barcelona'da Raphinha 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu.
Karşılaşmanın 77. dakikasında Barcelona'da Lamine Yamal, farkı 4'e çıkaran golü attı.
Mücadelenin 82. dakikasında Feyenoord, Sem Stejin'in golüyle farkı yeniden 3'e indirdi.
Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Gabriel Jesus, Barcelona'nın 5. golünü attı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Barcelona oldu. Feyenoord ise lig aşamasına puansız başladı.
GALATASARAY İLE KARŞILACAKLAR
Barcelona, Devler Ligi'ndeki sıradaki maçında 13 Ekim Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Feyenoord ise 14 Ekim Çarşamba günü Como'yu ağırlayacak.
Feyenoord, Galatasaray deplasmanına ise 19 Ocak Salı günü gidecek.
BARCELONA GOL YAĞMURUNA DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, bu sezon hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekiyor.
İspanyol devi, oynadığı 5 resmi maçın 4'ünde rakip filelere 5 gol gönderdi. Barcelona, Elche'yi 5-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı ise 5-0 mağlup ederken, Feyenoord karşısında da sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'nın bu sezon oynadığı 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
Elche 0-5 Barcelona
Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
Rayo Vallecano 2-5 Barcelona
Barcelona 5-0 Valencia
Barcelona 5-1 Feyenoord
RAPHINHA ALEV ALDI!
Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Raphinha, Feyenoord karşısında attığı iki golle bu sezonki gol sayısını sekize yükseltti.
La Liga'nın ilk dört haftasında altı kez fileleri havalandıran Raphinha, Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında da iki gol kaydederek beş maçta sekiz gole ulaştı.
FEYENOORD İLK KEZ YENİLDİ
Barcelona deplasmanından puansız ayrılan Feyenoord, bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.
Hollanda ekibi, Eredivisie'de oynadığı beş maçta üç galibiyet ve iki beraberlik elde etmişti. Ligde topladığı 11 puanla Barcelona karşısına yenilgisiz çıkan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.
SHAQUEEL VAN PERSIE, BABASININ İZİNDE!
Feyenoord'un genç futbolcusu Shaqueel van Persie, Barcelona karşısında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.
19 yaşındaki oyuncu, babası Robin van Persie gibi organizasyondaki ilk maçını Feyenoord formasıyla oynadı. Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Robin van Persie de Şampiyonlar Ligi kariyerine Hollanda ekibinde başlamıştı.
Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada Raphinha'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
İspanyol devi, 22. dakikada Karim Adeyemi'nin bulduğu golle farkı 2'ye yükseltti.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Barcelona'da Raphinha 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu.
Karşılaşmanın 77. dakikasında Barcelona'da Lamine Yamal, farkı 4'e çıkaran golü attı.
Mücadelenin 82. dakikasında Feyenoord, Sem Stejin'in golüyle farkı yeniden 3'e indirdi.
Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Gabriel Jesus, Barcelona'nın 5. golünü attı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Barcelona oldu. Feyenoord ise lig aşamasına puansız başladı.
GALATASARAY İLE KARŞILACAKLAR
Barcelona, Devler Ligi'ndeki sıradaki maçında 13 Ekim Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Feyenoord ise 14 Ekim Çarşamba günü Como'yu ağırlayacak.
Feyenoord, Galatasaray deplasmanına ise 19 Ocak Salı günü gidecek.
BARCELONA GOL YAĞMURUNA DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, bu sezon hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekiyor.
İspanyol devi, oynadığı 5 resmi maçın 4'ünde rakip filelere 5 gol gönderdi. Barcelona, Elche'yi 5-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı ise 5-0 mağlup ederken, Feyenoord karşısında da sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'nın bu sezon oynadığı 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
Elche 0-5 Barcelona
Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
Rayo Vallecano 2-5 Barcelona
Barcelona 5-0 Valencia
Barcelona 5-1 Feyenoord
RAPHINHA ALEV ALDI!
Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Raphinha, Feyenoord karşısında attığı iki golle bu sezonki gol sayısını sekize yükseltti.
La Liga'nın ilk dört haftasında altı kez fileleri havalandıran Raphinha, Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında da iki gol kaydederek beş maçta sekiz gole ulaştı.
FEYENOORD İLK KEZ YENİLDİ
Barcelona deplasmanından puansız ayrılan Feyenoord, bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.
Hollanda ekibi, Eredivisie'de oynadığı beş maçta üç galibiyet ve iki beraberlik elde etmişti. Ligde topladığı 11 puanla Barcelona karşısına yenilgisiz çıkan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.
SHAQUEEL VAN PERSIE, BABASININ İZİNDE!
Feyenoord'un genç futbolcusu Shaqueel van Persie, Barcelona karşısında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.
19 yaşındaki oyuncu, babası Robin van Persie gibi organizasyondaki ilk maçını Feyenoord formasıyla oynadı. Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Robin van Persie de Şampiyonlar Ligi kariyerine Hollanda ekibinde başlamıştı.