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Wesley Sneijder, kariyerinin en değerli parçalarını açık artırmaya çıkarıyor!

Wesley Sneijder futbol kariyerinden kalan forma, madalya ve hatıra eşyalarını açık artırmaya çıkarıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 16:44
Haber: Sporx.com
Wesley Sneijder, kariyerinin en değerli parçalarını açık artırmaya çıkarıyor!
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Hollanda Milli Takımı'nın en fazla forma giyen oyuncusu Wesley Sneijder, koleksiyonunda yer alan çok sayıda forma, madalya ve özel hatıra eşyasını açık artırmayla satışa sunma kararı aldı.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sneijder'in satışa çıkardığı parçalar arasında, 2010 Dünya Kupası'nın en iyi ikinci oyuncusu seçilmesi sonrası kazandığı Gümüş Top ödülü de bulunuyor. Güney Afrika'da düzenlenen aynı turnuvaya ait katılım madalyasının yanı sıra, Hollanda ile 2014 Dünya Kupası'nda elde ettiği bronz madalya da açık artırmaya çıkarılacak.

RONALDO'NUN HAT-TRICK YAPTIĞI MAÇIN FORMASI

Koleksiyondaki en dikkat çekici parçalardan biri ise Cristiano Ronaldo'ya ait maç forması… Portekizli yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Real Madrid formasıyla hat-trick yaptığı karşılaşmada giydiği forma da yeni sahibini bulacak.



Sneijder, MatchWornShirt açık artırma platformuna yaptığı açıklamada elini kalbinin üzerine koyarak şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, anılar burada. Bu eşyalara, benim için çok özel olan maçlar ve anlar bağlı. Şimdi bu hatıraları futbolseverler ve koleksiyonerlerle paylaşabilmek benim için çok güzel. Eğer bunlarla başka insanları mutlu edebileceksem, onları seve seve verebilirim."



Galatasaray


BREZİLYA MAÇININ TOPU DA SATIŞTA

Sneijder'in koleksiyonunda kariyerinin unutulmaz anlarına ait başka özel parçalar da yer alıyor. Bunlardan biri, 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Brezilya arasında oynanan karşılaşmanın maç topu…



Sneijder, söz konusu mücadelede attığı kafa golüyle teknik direktör Bert van Marwijk yönetimindeki Hollanda'yı galibiyete taşıyan isimlerden biri olmuştu.

Açık artırmaya çıkarılacak bir diğer önemli parça ise Sneijder'in Inter formasıyla 2011 yılında kazandığı İtalya Kupası şampiyonluğuna ait altın madalya olacak.



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