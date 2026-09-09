Uğur Uçar: 'Deplasmanda ilk 3 puanı istiyoruz'

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Uğur Uçar, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunspor'u yenerek ligde deplasmandaki ilk 3 puanlarını almak istediklerini söyledi.
Ligdeki ilk 3 puanı evlerinde, taraftarlarının önünde aldıkları için mutlu olduklarını belirten Uçar, "Taraftarımızla buluştuğumuz ilk maçta 3 puanla, 3 golle sahadan ayrılmak bizi çok mutlu etti. Bu hafta da maça Arca Çorum FK'nin deplasmandaki ilk 3 puanını almak için çıkacağız. Hazırlıklarımızı bu şekilde yürütüyoruz." dedi.
Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu ancak eksiklerini de bildiklerini dile getiren Uçar, "Bunların üzerine çalışıp hafta sonu Samsun'dan 3 puan alarak Çorum'a geri dönmek istiyoruz." diye konuştu.
Samsunspor maçına hazır şekilde çıkacaklarını anlatan Uçar, "Biz kendi oyunumuzdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. İçeride de dışarıda da büyük maçta da Anadolu takımlarıyla oynarken de oyunumuzdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Uçar, bir basın mensubunun, Çorum FK'nin Süper Lig'de en fazla pas yapan takımlardan biri olduğu yönündeki değerlendirmesi üzerine şunları kaydetti:
"Ben oyun anlamında topa hakim olmayı seven bir teknik direktörüm. Topa hakimken yakaladığımız pozisyonlarda geçiş oyununu da oynayabiliyoruz. Topun bizde kalmasını seviyorum ama pozisyona girmeyi daha çok seviyorum. İnşallah bunu sezon sonuna kadar devam ettiririz."
Cengiz Ünder ve Kyziridis'in takımın hücum gücüne nasıl katkı sağlayacağına ilişkin soru üzerine ise Uçar, yeni bir takım olduklarını, oyuncuların birbirleriyle uyum ve adaptasyonunun her geçen gün arttığını, ilerleyen haftalarda çok daha iyi durumda olacaklarını dile getirdi.
Ligdeki ilk 3 puanı evlerinde, taraftarlarının önünde aldıkları için mutlu olduklarını belirten Uçar, "Taraftarımızla buluştuğumuz ilk maçta 3 puanla, 3 golle sahadan ayrılmak bizi çok mutlu etti. Bu hafta da maça Arca Çorum FK'nin deplasmandaki ilk 3 puanını almak için çıkacağız. Hazırlıklarımızı bu şekilde yürütüyoruz." dedi.
Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu ancak eksiklerini de bildiklerini dile getiren Uçar, "Bunların üzerine çalışıp hafta sonu Samsun'dan 3 puan alarak Çorum'a geri dönmek istiyoruz." diye konuştu.
Samsunspor maçına hazır şekilde çıkacaklarını anlatan Uçar, "Biz kendi oyunumuzdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. İçeride de dışarıda da büyük maçta da Anadolu takımlarıyla oynarken de oyunumuzdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Uçar, bir basın mensubunun, Çorum FK'nin Süper Lig'de en fazla pas yapan takımlardan biri olduğu yönündeki değerlendirmesi üzerine şunları kaydetti:
"Ben oyun anlamında topa hakim olmayı seven bir teknik direktörüm. Topa hakimken yakaladığımız pozisyonlarda geçiş oyununu da oynayabiliyoruz. Topun bizde kalmasını seviyorum ama pozisyona girmeyi daha çok seviyorum. İnşallah bunu sezon sonuna kadar devam ettiririz."
Cengiz Ünder ve Kyziridis'in takımın hücum gücüne nasıl katkı sağlayacağına ilişkin soru üzerine ise Uçar, yeni bir takım olduklarını, oyuncuların birbirleriyle uyum ve adaptasyonunun her geçen gün arttığını, ilerleyen haftalarda çok daha iyi durumda olacaklarını dile getirdi.