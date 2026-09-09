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"Domantas Sabonis, Sacramento'dan ayrılmak istiyor" iddiası

Domantas Sabonis'in Sacramento Kings'ten ayrılmak ve kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği öne sürüldü. Yıldız uzunun menajerlik şirketini değiştirmesinin, yeni bir takımla uzun vadeli sözleşme imzalama isteğini ortaya koyduğu düşünülüyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
'Domantas Sabonis, Sacramento'dan ayrılmak istiyor' iddiası
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Sacramento Kings'in yıldız uzunu Domantas Sabonis'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın aktardığına göre Sabonis, menajerlik şirketini değiştirmesinin ardından Sacramento dışında başka bir NBA takımıyla yeni bir sözleşme ve uzun vadeli birliktelik kurmayı hedefliyor.

Fischer, Sabonis'in durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Domantas Sabonis'in Sacramento'dan ayrılmak istediğine dair bazı konuşmalar var. Bu isteği, yaz döneminde Wasserman'dan ayrılıp CAA'e geçmesiyle de açıkça görülüyor."

"Sabonis şu anda sözleşme uzatmaya uygun durumda. Günümüz NBA'inde, ikinci apron düzeninin bulunduğu bir ortamda, sözleşme uzatma hakkınız varsa serbest oyuncu pazarına kalmak istemezsiniz. Ya mevcut takımınızdan bir sonraki büyük sözleşmenizi almak ya da size o sözleşmeyi vermeye hazır başka bir takıma takas edilmek istersiniz."

Sabonis, temmuz ayında uzun süredir birlikte çalıştığı Wasserman'dan resmen ayrılmıştı. Litvanyalı yıldız daha sonra Aaron Mintz'in menajerliğinde tam kapsamlı temsil hizmeti almak üzere Creative Artists Agency ile anlaşmıştı.

Sabonis'in menajerlik şirketini değiştirmesi, NBA çevrelerinde dikkat çekmiş ve oyuncunun geleceğine yönelik soru işaretlerini artırmıştı.

Mintz, daha önce Trae Young'ın Washington Wizards, Walker Kessler'ın ise Los Angeles Lakers ile kazançlı sözleşmeler imzalamasına yardımcı olan isim olarak biliniyor.

Tam kapsamlı bir yeniden yapılanmaya yönelen Kings'in, son haberlere göre Sabonis'e sözleşme uzatma teklifinde bulunmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Sacramento ile beş yıllığı 216,6 milyon dolarlık sözleşmesi bulunan Sabonis'in mevcut kontratında iki sezon ve yaklaşık 94 milyon dolar kaldı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2027-28 sezonunun ardından sona erecek.

Sabonis'in adı yaz döneminde birçok takas söylentisine karışmıştı. Deneyimli uzun, özellikle Kings'in Jalen Duren'ı kadrosuna katma girişimi sırasında olası takas parçalarından biri olarak gündeme gelmişti.

Ancak Sacramento, tüm söylentilere rağmen Sabonis'i henüz başka bir takıma göndermedi.

Yıldız oyuncunun menajerlik şirketini değiştirmesinin ardından, 2026-27 sezonu öncesinde Kings'teki geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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