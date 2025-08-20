iOS 26 Ne Zaman Çıkacak? Bilmeniz Gereken Her Şey

Apple, yeni nesil işletim sistemlerini genellikle her yıl düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde tanıtır. Bu gelenek göz önüne alındığında, iOS 26'nın duyurusunun 2026 yılı Haziran ayında yapılması bekleniyor. WWDC'deki tanıtımın ardından, geliştiriciler için ilk beta sürümü hemen yayınlanır.

Genel kullanıcılara yönelik kararlı sürüm ise genellikle yeni iPhone modellerinin tanıtımıyla birlikte Eylül ayında sunulur. Yani, iOS 26'ya kavuşmak için muhtemelen Eylül 2026'yı beklememiz gerekecek.

iOS 26'dan Beklenenler ve Yenilikler

Her yeni iOS sürümü, kullanıcı deneyimini iyileştiren önemli yenilikler getirir. iOS 26'dan beklenen ve sızıntılarla gündeme gelen bazı potansiyel özellikler şunlardır:

Gelişmiş Yapay Zeka Entegrasyonu: Apple'ın Siri'yi daha akıllı hale getirmesi ve işletim sistemine daha derin bir yapay zeka entegrasyonu sağlaması bekleniyor. Bu sayede, cihaz içi görevler daha hızlı ve kişiselleştirilmiş hale gelebilir.

Yenilenen Ana Ekran ve Kilit Ekranı: Kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme imkanı sunan yeni widget seçenekleri ve dinamik kilit ekranı arayüzleri üzerinde çalışmalar yapıldığı tahmin ediliyor.

Yeni Sağlık Özellikleri: Sağlık uygulamasına yeni takip özellikleri ve sensör entegrasyonları eklenmesi, kullanıcıların sağlık verilerini daha kapsamlı yönetmesine olanak tanıyabilir.

Daha İyi Gizlilik ve Güvenlik: Apple'ın kullanıcı gizliliği konusundaki kararlılığı devam ediyor. iOS 26 ile birlikte yeni gizlilik ayarları ve güvenlik protokolleri gelmesi muhtemel.

iOS 26 Hangi iPhone'ları Destekleyecek?

iOS 26'nın hangi cihazlara geleceği en kritik sorulardan biri. Apple genellikle eski cihazlarına bir süre daha destek vermeye devam etse de, her yıl bazı modeller destek listesinden çıkarılıyor. iOS 25'in desteklediği cihazlar göz önüne alındığında, iOS 26'nın iPhone 11 serisi ve öncesi bazı eski modelleri desteklememesi bekleniyor.

Kesin destek listesi, WWDC 2026'daki resmi duyuruyla netlik kazanacak. Şimdilik bu bilgilere dayanarak, iPhone 12 ve daha yeni modellere sahip kullanıcıların iOS 26 güncellemesini sorunsuz bir şekilde alması öngörülüyor.