24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
2-032'
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0DA
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-037'
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
1-280'

Galatasaray için Rafa Silva iddiası!

Galatasaray için canlı yayında Rafa Silva iddiası gündeme geldi. Levent Tüzemen, canlı yayında, "Galatasaray, Rafa Silva için 7 milyon euro verecekti ama Beşiktaş vermedi." dedi.

calendar 24 Ocak 2026 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray için Rafa Silva iddiası!
Beşiktaş'ta kasım ayından bu yana maçlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle süreci krize dönüşen Rafa Silva, Benfica'ya transfer oldu.

Benfica, Beşiktaş'tan eski oyuncusunu kadrosuna kattı. Portekiz ekibi, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 7 milyon euro'ya kadar çıkabilecek.

GALATASARAY İDDİASI

Rafa Silva'nın Benfica'ya transferinin ardından canlı yayında Galatasaray iddiası gündeme geldi.


Levent Tüzemen, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından A Spor'da Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"GALATASARAY 7 VERECEKTİ"

Galatasaray'ın transfer gündemini ve politikasını değerlendiren Levent Tüzemen, "Galatasaray, Rafa Silva için 7 milyon euro verecekti ama Beşiktaş vermedi." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'ya transferinden önce bu sezon Beşiktaş'ta 16 maçta süre bulan Portekizli futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ

Rafa Silva, Beşiktaş'tan sonra döndüğü Benfica ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
