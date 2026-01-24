Galatasaray için Rafa Silva iddiası!

Beşiktaş'ta kasım ayından bu yana maçlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle süreci krize dönüşen Rafa Silva, Benfica'ya transfer oldu.
Benfica, Beşiktaş'tan eski oyuncusunu kadrosuna kattı. Portekiz ekibi, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 7 milyon euro'ya kadar çıkabilecek.
GALATASARAY İDDİASI
Rafa Silva'nın Benfica'ya transferinin ardından canlı yayında Galatasaray iddiası gündeme geldi.
Levent Tüzemen, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından A Spor'da Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"GALATASARAY 7 VERECEKTİ"
Galatasaray'ın transfer gündemini ve politikasını değerlendiren Levent Tüzemen, "Galatasaray, Rafa Silva için 7 milyon euro verecekti ama Beşiktaş vermedi." dedi.
SEZON PERFORMANSI
Benfica'ya transferinden önce bu sezon Beşiktaş'ta 16 maçta süre bulan Portekizli futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ
Rafa Silva, Beşiktaş'tan sonra döndüğü Benfica ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.
