Tofaş, deplasmanda karşılaştığı AEK'e mağlup oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 96-88 mağlup oldu.
Başkent Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 19-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte skoru tersine çeviren TOFAŞ, devre arasına 51-49 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte daha etkili performans sergileyen Yunanistan temsilcisi, son periyoda 72-68 önde girdi. Final çeyreğinde de maçın kontrolünü bırakmayan AEK, sahadan 96-88 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta Jordan Floyd, 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise RaiQuan Gray, 13 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptı.
Daha önce çeyrek final şansını kaybeden TOFAŞ, 4. yenilgisini yaşarken, bir üst turu garantileyen AEK, grupta üst üste 5. galibiyetini aldı.
